Соратнику Кивы, который шпионил за украинской ПВО, объявили приговор

Суд вынес приговор жителю Днепра, который следил за деятельностью ВСУ и украинской ПВО. По данным правоохранителей, российский агент ранее сотрудничал с бывшим народным депутатом Ильей Кивой и входил в его ближайшее окружение. Он также руководил общественным объединением в Днепре, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ.

Специалисты Службы безопасности Украины задержали вражеского агента во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Смотрите также Стреляли и кричали "Ахмат – сила": СБУ и полиция задержали в Киеве "сторонников Кадырова"

Что известно о российском агенте

Соратник Кивы остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения России для проведения дестабилизирующей деятельности в пользу врага.

По данным следствия, преступник пытался выявить и передать российским оккупантам локации украинской ПВО вблизи областного центра.

Расследование установило, что осужденный хоть и днепрянин, однако является сторонником идеологии рашизма. Он познакомился с Ильей Кивой в 2014 году.

После 24 февраля 2022 года мужчина установил прямую связь с представителем российской разведки, используя анонимные чаты в популярном мессенджере.

Специалисты Службы безопасности Украины задержали его во время спецоперации на территории области осенью 2022 года.

Какое наказание назначил суд

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Напомним, 6 декабря в России нашли мертвым предателя Украины, экс-нардепа Илью Киву. Его застрелили в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса. Предателя ликвидировали в грудь и голову. Первым выстрелом его ранили, вторым добили.

По данным источников 24 Канала, за ликвидацией Кивы стоят сотрудники Службы безопасности Украины.