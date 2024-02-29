Фахівці Служби безпеки України затримали ворожого агента під час спецоперації на території регіону восени 2022 року. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Дивіться також Стріляли та кричали "Ахмат – сила": СБУ та поліція затримали у Києві "прихильників Кадирова"

Що відомо про російського агента

Соратник Киви залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення Росії для проведення дестабілізуючої діяльності на користь ворога.

За даними слідства, злочинець намагався виявити та передати російським окупантам локації української ППО поблизу обласного центру.

Розслідування встановило, що засуджений хоч і дніпрянин, однак є прихильником ідеології рашизму. Він познайомився з Іллею Кивою у 2014 році.

Після 24 лютого 2022 року чоловік встановив прямий зв’язок з представником російської розвідки, використовуючи анонімні чати в популярному месенджері.

Фахівці Служби безпеки України затримали його під час спецоперації на території області восени 2022 року.

Яке покарання призначив суд

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 6 грудня у Росії знайшли мертвим зрадника України, екснардепа Іллю Киву. Його застрелили у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу. Зрадника ліквідували в груди та голову. Першим пострілом його поранили, другим добили.

За даними джерел 24 Каналу, за ліквідацією Киви стоять співробітники Служби безпеки України.