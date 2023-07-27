Отделалась фактически испугом: блогерше из Одессы, призывавшей бомбить Украину, вынесли приговор

Суд в Одесской области назначил наказание блогерше Марии Лещенко, которая призывала обстреливать территорию Украины. Ей запретили в течение десяти лет занимать государственные должности.

Блогерша из Одессы неоднократно в соцсетях озвучивала пророссийские нарративы, часть из которых была откровенно украинофобскими.

Читайте также: Вся "крупная рыба" за границей: почему не все представители пророссийских партий получают подозрения

Детали дела блогерши Марии Лещенко

Согласно приговору Приморского районного суда от 10 июля за свои антиукраинские заявления блогерша не сможет занять государственный пост в течение 10 лет.

Напомним, девушка в своих роликах в соцсетях часто делала неоднозначные заявления. Например, Лещенко утверждала, что она - "человек мира" и ей "плевать под каким флагом жить". Также во время трансляции в TikTok она заявляла, что "Одесса – это не Украина".

Блогерша утверждала, что якобы война выгодна Украине, потому что она "бабки рубит". Кроме этого, в посте она отмечала, что "еще в 2014 году сливала все россиянам".

Очень надеюсь, что на ракетах, которые будут лететь в Украину, будет написано "За Крымский мост",

– писала Лещенко.

В том же видео Лещенко назвала украинцев "завистливыми мр**ями" и заявила, что "справедливость восторжествовала".

Пророссийские заявления Марии Лещенко: смотрите видео

В приговоре отмечается, что блоггер признала свою вину, а посты публиковала "на эмоциях". Лещенко не знала, что за это грозит уголовная ответственность и обещает больше так не поступать.

Суд квалифицировал заявления Лещенко как коллаборационную деятельность, то есть публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора. Максимальным наказанием по этой статье запрет на 15 лет работать в госорганах. Однако призывы блогерши могли определить и как оправдание вооруженной агрессии, за что грозило до 3 лет лишения свободы.

Наказание за пророссийскую деятельность