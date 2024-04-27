Суд взял под стражу председателя Броварской РГА Майбоженко

Главу одной из РГА Киевской области взяли под стражу. Соответствующее решение принял суд.

Накануне, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП. Ему избрали безальтернативную меру пресечения– содержания под стражей.

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Мероприятие имеет определенный срок

Суд избрал меру пресечения на 2 месяца. К слову, перед этим стало известно, что председателю броварской РГА объявили о подозрении. Чиновник въехал в толпу. Также удалось установить, что он был нетрезв.

Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека. Среди них– ребенок.

Что известно о ДТП