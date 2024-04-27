Суд взял под стражу председателя Броварской РГА Майбоженко
27 апреля 2024, 15:06Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора
Главу одной из РГА Киевской области взяли под стражу. Соответствующее решение принял суд.
Накануне, 26 апреля, глава Броварской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП. Ему избрали безальтернативную меру пресечения– содержания под стражей.
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Мероприятие имеет определенный срок
Суд избрал меру пресечения на 2 месяца. К слову, перед этим стало известно, что председателю броварской РГА объявили о подозрении. Чиновник въехал в толпу. Также удалось установить, что он был нетрезв.
Известно, что в результате аварии пострадали четыре человека. Среди них– ребенок.
Что известно о ДТП
- Вечером 26 апреля ряд пабликов города Броваров начали сообщать о ДТП с участием местного чиновника. Впоследствии стало известно, что речь идет о Владимире Майбоженко. Руководитель Броварской РГА на автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе.
- Как рассказали в полиции, Майбоженко проигнорировал красный сигнал светофора. Проверка показала, что чиновник был пьян– устройство показало 2, 31 промилле. Отметим, что это состояние среднего опьянения.
- Сразу после новости об аварии в Броварах глава Киевской ОВА Руслан Кравченко опубликовал свою реакцию на инцидент. Он отметил, что председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен. Кравченко добавил, что это единственный верный шаг.