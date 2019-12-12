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      Суд рассмотрел жалобу "крестного отца" контрабанды Альперина на меру пресечения

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      Суд рассмотрел апелляцию Альперина на меру пресечения / radiosvoboda.org

      Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения Вадиму Альперину, подозреваемому в махинациях на таможне. В частности. Его подозревают в создании преступной организации, злоупотребление властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов.

      Суд оставил в силе предыдущую меру пресечения Альпрерину в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев (до 25 января) с альтернативой залога в размере 70 миллионов гривен.

      Узнайте, откуда растут ноги у охоты за "крестным отцом" Альпериным

      Заметим, что 2 декабря по Альперина внесли залог и он вышел из СИЗО. Однако на фигуранта дела надели электронный браслет слежения. Альперин также по требованию суда сдал свои паспорта и обязан являться в полицию по первому требованию.

      Что известно о деле Вадима Альперина

      Альперина называют "крестным отцом" контрабанды в Украину. По мнению следствия, он – руководитель преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. В результате интересы государства понесли убытки более чем на 77,7 миллиона гривен. В этом же деле есть еще 10 подозреваемых, 7 из которых – чиновники фискальной службы и таможни.

      Детали о возможном преступлении Альперина

      По версии следствия, Альперин создал преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Близкие к Альперину лица импортировали товары по поддельным документам (инвойсам). Эти документы делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре "Солнечный".

      Узнайте больше о Вадиме Альперине

      В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров. Таможенники отказывали в этих декларациях, ведь стоимость была указана неправдивой. Затем таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров. А это становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости. А фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара.

      В рамках этого дела, которое продолжается еще с 2017 года, детективы НАБУ инициировали наложения ареста на 450 миллионов гривен компаний-участниц схемы. В том же 2017 Альперину объявили подозрение в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов работнику НАБУ (то ли за то, чтобы сняли арест со счетов определенных предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела).

      Дело Альперина: замглаве Киевской таможни Тупальскому избрали меру пресечения

      Осенью 2017 года суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Впоследствии апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысяч гривен. С тех пор Альперин находился на свободе, пока 26 ноября 2019 года его не задержали работники НАБУ.

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      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Решение суда Коррупция Вадим Альперин
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