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      Суд розглянув скаргу "хрещеного батька" контрабанди Альперіна на запобіжний захід

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      Суд розглянув апеляцію Альперіна на запобіжний захід / radiosvoboda.org

      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід Вадимові Альперіну, підозрюваному в махінаціях на митниці. Його підозрюють у створенні злочинної організації, зловживання владою або службовим становищем та ухиленні від сплати податків.

      Суд залишив чинним попередній запобіжний захід Альперіну у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців (до 25 січня) з альтернативою застави в розмірі 70 мільйонів гривень, пише УНН.

      Дізнайтеся, звідки ростуть ноги у полювання за "хрещеним батьком" Альперіним

      Водночас САП наполягала на обранні для Альперіна запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 288 мілйьонів гривень.

      Зауважимо, 2 грудня за Альперіна внесли заставу і він вийшов із СІЗО. Проте на фігуранта справи надягли електронний браслет стеження. Альперін також на вимогу суду здав свої паспорти та зобов’язаний з’являтися до правоохоронців за першою ж вимогою.

      Що відомо про справу Вадима Альперіна

      Альперіна називають "хрещеним батьком" контрабанди в Україні. На думку слідства, він – керівник злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Внаслідок цього інтереси держави зазнали збитків на понад 77,7 мільйона гривень. У цій самі справі є ще 10 підозрюваних, 7 з яких – посадовці фіскальної служби та митниці.

      Деталі про ймовірний злочин Альперіна

      За версією слідства, Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Близькі до Альперіна особи імпортували товари за підробленими документами (інвойсами). Ці документи робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі "Сонячний".

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      У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів. Митники відмовляли в цих деклараціях, адже вартість було вказано неправдивою. Потім митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів. А це ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. У результаті товари ввозили в Україну за заниженою митною вартістю. А фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару.

      У межах цієї справи, яка триває ще з 2017 року, детективи НАБУ ініціювали накладення арешту на 450 мільйонів гривень компаній-учасниць схеми. Того ж 2017 року Альперіну оголосили підозру у намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів працівникові НАБУ (чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи).

      Справа Альперіна: заступнику глави Київської митниці Тупальському обрали запобіжний захід

      Восени 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Згодом апеляційний суд зменшив суму до 141 тисячі гривень. З тих пір Альперін перебував на волі, допоки 26 листопада 2019 року його не затримали працівники НАБУ.

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      Теги: Новини України Антикорупційний суд Рішення суду Корупція Вадим Альперін
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