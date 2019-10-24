Суд обязал Государственный департамент США обнародовать документы по Украине
Федеральный суд США обязал Госдепартамент течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины, в том числе, записи разговоров Помпео с Джулиани.
Иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власти Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович, сообщает телеканал CNN.
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Судья, однако, постановил, что объем документов, которые подлежат обнародованию, должно быть ограниченным. По его решению, юристы наблюдательной группы и Госдепа должны собраться вместе и согласовать этот вопрос в определенный срок.
В то же время, судья отметил, что переписка и записи разговоров с Джулиани должны быть обязательно обнародованы, поскольку адвокат Трампа "не работает на правительство".
Подробнее о давлении США на Украине, Burisma и из политиков, вероятно, причастен к скандалу – в материале 24 канала.
Коротко о деле о давлении США на Украине
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал в Палате представителей Конгресса привел к тому, что объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.