Суд обязал Государственный департамент США обнародовать документы по Украине

Федеральный суд США обязал Госдепартамент течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины, в том числе, записи разговоров Помпео с Джулиани.

Иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власти Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович, сообщает телеканал CNN.

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Судья, однако, постановил, что объем документов, которые подлежат обнародованию, должно быть ограниченным. По его решению, юристы наблюдательной группы и Госдепа должны собраться вместе и согласовать этот вопрос в определенный срок.

В то же время, судья отметил, что переписка и записи разговоров с Джулиани должны быть обязательно обнародованы, поскольку адвокат Трампа "не работает на правительство".

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