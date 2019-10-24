Суд зобов'язав Державний департамент США оприлюднити документи щодо України

Федеральний суд Сполучених Штатів зобов'язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України, у тому числі, записи розмов Помпео з Джуліані.

Позов подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович, повідомляє телеканал CNN.

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Суддя, однак, постановив, що обсяг документів, які підлягають оприлюдненню, має бути обмеженим. За його рішенням, юристи наглядової групи та Держдепу мають зібратися разом та узгодити це питання у визначений термін.

Водночас, суддя наголосив, що листування та записи розмов з Джуліані мають бути обов'язково оприлюднені, оскільки адвокат Трампа "не працює на уряд".

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