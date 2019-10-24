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      Суд зобов'язав Державний департамент США оприлюднити документи щодо України

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      Держдеп США змусили оприлюднити документи щодо України
      Держдеп США змусили оприлюднити документи щодо України / denverpost

      Федеральний суд Сполучених Штатів зобов'язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України, у тому числі, записи розмов Помпео з Джуліані.

      Позов подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович, повідомляє телеканал CNN.

      Важливо: Трамп шантажував Зеленського: посол США Тейлор дав свідчення в Конгресі

      Суддя, однак, постановив, що обсяг документів, які підлягають оприлюдненню, має бути обмеженим. За його рішенням, юристи наглядової групи та Держдепу мають зібратися разом та узгодити це питання у визначений термін.

      Водночас, суддя наголосив, що листування та записи розмов з Джуліані мають бути обов'язково оприлюднені, оскільки адвокат Трампа "не працює на уряд".

      Детальніше про тиск США на Україну, Burisma та хто з політиків, ймовірно, причетний до скандалу – у матеріалі 24 каналу.

      Коротко про справу з тиском США на Україну

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Скандал
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