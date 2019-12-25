Суд продлил Микитасю действие меры пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил 24 декабря экс-президенту "Укрбуда" и бывшему нардепу Максиму Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей. В октябре суд брал Микитася под стражу, но за него оплатили 80 миллионов гривен залога и экс-нардеп вышел на свободу.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия возложенных на Микитася обязанностей до 14 февраля 2020 года. Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.

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Согласно обязательствам, Микитась должен:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля (браслет).

Кто такой Максим Микитась? Один из крупнейших киевских застройщиков. С 2010 года возглавлял государственную строительную корпорацию "Укрбуд", которая не раз попадала в скандалы. Последний из таких скандалов: компания "Укрбуд" остановила строительство 26 жилых комплексов. Из-за этого без жилья могли остаться более 13 тысяч инвесторов.



В 2016 году Микитась прошел в парламент, победив в одномандатном округе №206 в Чернигове как самовыдвиженец. В Раде входил в объединение "Воля народа". В 2019 во второй раз баллотировался в парламент на том же округе, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

В чем именно подозревают Микитася: детали

В начале октября НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму в более чем 81 миллион гривен. По версии следствия, Микитась организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым.

Впоследствии ВАКС выбрал Микитасю меру пресечения – залог в размере 5,5 миллиона гривен и обязательное ношение электронного браслета.

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В октябре Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу Антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения для Микитася. Поэтому бывшего нардепа взяли под стражу с возможностью внести залог в 80 миллионов гривен. Через 2 дня за Микитася внесли залог, и он вышел на волю.