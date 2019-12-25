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      Суд продовжив Микитасю дію запобіжного заходу

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      Суд продовжив Микитасю термін дії покладених на нього обов'язків / twitter.com/Shabunin

      Вищий антикорупційний суд продовжив 24 грудня експрезиденту "Укрбуду" та екснардепові Максимові Микитасю термін дії покладених на нього обов'язків. У жовтні суд брав Микитася під варту, але за нього сплатили 80 мільйонів гривень застави і екснардеп вийшов на волю.

      Так, суд задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії покладених на Микитася обов’язків до 14 лютого 2020 року. Експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії.

      До теми: Елітний автопарк екснардепа Микитася арештувало ДБР: фото

      Згідно з обов’язками, Микитась повинен:

      • прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
      • не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду;
      • повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи;
      • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;
      • здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
      • носити електронний засіб контролю (браслет).

      Хто такий Максим Микитась? Один з найбільших київських забудовників. З 2010 року очолював державну будівельну корпорацію "Укрбуд", яка не раз потрапляла у скандали. Останній із таких скандалів: компанія "Укрбуд" зупинила будівництво 26 житлових комплексів. Через це без житла могли залишитися понад 13 тисяч інвесторів.

      У 2016 році Микитась пройшов до парламенту, перемігши в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У Раді входив до об'єднання "Воля народу". У 2019 вдруге балотувався до парламенту на тому ж окрузі, проте програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

      У чому саме підозрюють Микитася: деталі

      На початку жовтня НАБУ повідомило Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. За версією слідства, Микитась організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії та діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим.

      Згодом ВАКС обрав Микитасю запобіжний захід – заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень та обов’язкове носіння електронного браслета.

      Читайте також: Мільйони гривень і дороге авто: Джокер злив листування екснардепа Микитася

      У жовтні Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу Антикорупційної прокуратури на запобіжний захід для Микитася. Тож екснардепа взяли під варту з можливістю внести заставу у 80 мільйонів гривень. Через 2 дні за Микитася внесли заставу і він вийшов на волю.

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      Теги: Новини України Корупція Антикорупційний суд Кримінальні новини Новини політики Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво Нацгвардія
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