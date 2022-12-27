Обратитесь к своей совести, скажите, что Путин – сатана, – Данилов иерархам УПЦ МП
Недавно наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь, известный как Паша "Мерседес", записал 15-минутное видеообращение к Владимиру Зеленскому, где просил "защитить" УПЦ. Однако украинское общество требует справедливости и по-прежнему уже не будет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что ему было странно выслушивать жалобы митрополита, передает 24 канал.
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Для справедливости надо отречься от России
Секретарь СНБО отметил, что украинцы, особенно после 24 февраля, потребуют справедливости.
Если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к людям, которые благословляют русских солдат на убийства, то как вы вообще можете смотреть людям в глаза,
– заявил Данилов.
По его мнению, российским попам в Украине для начала нужно обращаться не к президенту, а к своей совести.
Также Данилов призвал иерархов УПЦ не скрывать свои названия. Ведь оправдание Лебедя относительно того, что он не имеет никакого отношения к России, было "по меньшей мере некрасивым".
"Если вы действительно не имеете никакого отношения и хотите справедливости, то откреститесь от России и заявите, что Путин сатана. Тогда это будет честно и справедливо", – резюмировал Данилов.
Напомним, что Конституционный суд Украины признал конституционным закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на его принадлежность России.
Справочно. Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессоркой, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения должны быть внесены в устав организации.
В то же время, разрешается после полного названия церкви с указанием центра управления добавлять "в Украине".
Что этому предшествовало
- 1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Однако митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний уточнил, что переход Киево-Печерской Лавры к ПЦУ не может быть мгновенным.
- Недавно наместник Киево-Печерской лавры Паша (Лебедь) "Мерседес" во время обращение к верующим заявил, что с 1 января священнослужители УПЦ МП могут потерять доступ к главным храмам лавры.
- Он обращался к ним на русском языке и прибег к циничной манипуляции, сказав, что во времена СССР разрешали молиться, а ныне якобы делают пакости "святой, соборной и апостольской церкви". Почему-то он не упомянул, что в СССР производились массовые аресты и преследования духовенства и религиозных проповедников.
- После этого он записал к президенту 15-минутное видео, в котором жаловался на жизнь и на то, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января и просил Зеленского "защитить" УПЦ МП.