Сторонники Порошенко заявили, что судье стало плохо: в суде возразили
Источник:24 канал
Судье, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, якобы стало плохо. Речь идет об Алексее Соколове. Говорили, что пришлось обратиться к медикам.
Первыми о вероятном ухудшении самочувствия судьи сообщили собравшиеся под судом сторонники пятого президента. Об этом сообщает журналистка 24 канала с места событий.
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Пока неизвестно, в каком состоянии находится судья. Сторонники Порошенко из-под зала суда убеждены, что Соколов симулирует, потому что якобы боится выносить решение о мере пресечения.
В суде возразили
Однако канцелярия Печерского райсуда Киева опровергла информацию о том, что судье стало плохо. Утверждают, что Соколов находится в совещательной комнате.
Кто такой Алексей Соколов
Соколова на должность судьи Печерского районного суда Киева назначил в 2017 году сам Порошенко. Однако в 2019 году он получил отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Для этого было несколько причин:
- судья не задекларировал вовремя свое имущество,
- принимал решение на русском языке, что свидетельствует о небрежном оформлениии документов,
- нарушал сроки отправки судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений. Речь идет о 3 делах.
Принимал решение по делам активистов
Соколов принимал решение по громким делам. Например, он принимал решение о мере пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику в 2018 году. Кроме того, судья рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения волонтерке Марусе Зверобой (Елене Беленькой) в 2020 году. Тогда говорилось об угрозе убийства президента Владимира Зеленского.
Кроме того, Соколов причастен к делу "Кузницы на Рыбальском". Он выбирал меру пресечения директору завода Валерию Шандре в 2021 году.
Дело Порошенко: что нужно знать
- Порошенко 17 января избирают меру пресечения в Печерском суде. Речь идет об обвинениях в государственной измене. Дело касается поставок угля с оккупированных территорий.
- Следствие утверждает, что в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия президента, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. Все для того, чтобы подписать контракт на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса.
- Среди других фигурантов дела – пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который был "коммуникатором" между Украиной и Россией.
- Петр Порошенко фактически месяц находился за границей и вернулся в Украину только утром 17 января.