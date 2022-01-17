Сторонники Порошенко заявили, что судье стало плохо: в суде возразили

Судье, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, якобы стало плохо. Речь идет об Алексее Соколове. Говорили, что пришлось обратиться к медикам.

Первыми о вероятном ухудшении самочувствия судьи сообщили собравшиеся под судом сторонники пятого президента. Об этом сообщает журналистка 24 канала с места событий.

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Пока неизвестно, в каком состоянии находится судья. Сторонники Порошенко из-под зала суда убеждены, что Соколов симулирует, потому что якобы боится выносить решение о мере пресечения.

В суде возразили

Однако канцелярия Печерского райсуда Киева опровергла информацию о том, что судье стало плохо. Утверждают, что Соколов находится в совещательной комнате.

Кто такой Алексей Соколов

Соколова на должность судьи Печерского районного суда Киева назначил в 2017 году сам Порошенко. Однако в 2019 году он получил отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Для этого было несколько причин:

судья не задекларировал вовремя свое имущество,

принимал решение на русском языке, что свидетельствует о небрежном оформлениии документов,

нарушал сроки отправки судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений. Речь идет о 3 делах.

Принимал решение по делам активистов

Соколов принимал решение по громким делам. Например, он принимал решение о мере пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику в 2018 году. Кроме того, судья рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения волонтерке Марусе Зверобой (Елене Беленькой) в 2020 году. Тогда говорилось об угрозе убийства президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Соколов причастен к делу "Кузницы на Рыбальском". Он выбирал меру пресечения директору завода Валерию Шандре в 2021 году.

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