Зеленский утвердил решение СНБО об ускорении судебной реформы: что ждет судей

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия".

Указ обнародован на сайте главы государства. 24 Канал. Документ предлагает ряд новшеств, а также напоминает, что успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Европейского Союза для дальнейшего продвижения европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Контроль за исполнением решения возлагается на секретаря СНБО – Алексея Данилова.

Что изменится

Как отмечается, СНБО обратился к субъектам права законодательной инициативы о необходимости рассмотрения вопроса внесения изменений в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Указ усилит роль института суда присяжных и расширит случаи его применения.

В постановлении СНБО говорится, что реформа судебной системы в нашей стране – это "один из главных стержней демократического развития Украинского государства".

Что еще ждет судей

Кроме того, предусмотрено проведение Высшим советом правосудияна предмет возможного совершения дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества.

И возможность проведения эффективного и прозрачной квалификационной оценки судей по лучшим мировым стандартам и методикам как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей Украины. При этом предполагается возможность введения периодического психофизиологического опроса судей. с применением полиграфа.

Среди прочего, Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечении работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.