Самую возрастную мать Украины ждет судебное разбирательство сразу по трем делам
Источник:ТСН
В конце апреля сообщение-моление о спасении 12-летней девочки в инстаграме всколыхнуло Украину. В нем она рассказала об издевательствах и насилии со стороны 78-летней мамы Валентины Пидвербной.
Благодаря сообщению в социальной сети в дом несовершеннолетнего ребенка срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. Они изъяли из семьи Анну-Марию, а ее маму теперь ждет суд.
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Судебные заседания могут пройти в мае
После изъятия ребенка в Управлении по делам детей Черниговского городского совета сообщили, что готовят иск в суд на Пидвербную-старшую. Согласно данным официального ресурса "Судебная власть Украины", уже был назначен состав суда сразу по трем делам.
Рассматриваться они будут относительно:
- невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей,
- совершения домашнего насилия,
- отобрания малолетнего ребенка.
При этом даты рассмотрения двух из трех дел уже запланированы. По словам представительницы Новозаводского райсуда Чернигова Татьяны Андрушко, они могут пройти 5 и 9 мая.
Однако пока невозможно спрогнозировать, какими могут быть решения суда. Прогнозировать не берутся и черниговские чиновники. Однако они подчеркивают, что до решения суда ребенка матери не отдадут. Сейчас Анна-Мария находится в детской больнице Чернигова, где врачи проводят плановый медицинский осмотр.
Не первый суд Валентины Пидвербной
Следует отметить, что это не первый случай, когда Валентину Пидвербную привлекают к суду. В прошлый раз, в ноябре 2022 года, правоохранители составили на пожилую маму Анны-Марии два административных протокола. Они, как и сегодня, касались невыполнения родительских обязанностей и психологического насилия.
Однако тогда судьи Новозаводского суда Чернигова не увидели в действиях женщины состава административного правонарушения. Ребенок тогда остался жить с матерью.
Сегодня же 12-летняя Анна Мария категорически отказывается возвращаться домой. Если же ее вернут домой, то она заявила, что совершит самоубийство.
Если я вернусь к матери – я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать поролон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой,
– подчеркнул ребенок.
Хейтерам Анна-Мария порекомендовала сначала пожить с женщиной, а лишь потом делать выводы о поведении девочки.