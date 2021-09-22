Судьи держат интригу, – адвокат сказал, почему не смягчают меру пресечения Антоненко
Источник:24 канал
Расследование по резонансному делу убийства Павла Шеремета продолжается до сих пор. Накануне следствие опубликовало результаты взрывотехнической экспертизы.
Судьи руководствуются неписаными правилами и боятся показаться слишком беспристрастными. Об этом в эфире 24 канала заявил защитник Андрея Антоненко Дмитрий Круговой.
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По его словам, если у судей есть выводы и они отпустят сразу всех обвиняемых без мер пресечения на волю, то часть общества будет задавать им вопросы.
Они (судьи – 24 канал) все же вынуждены сохранять какую-то интригу до конца,
– подчеркнул Круговой.
Он пояснил, что судьи часто, рассматривая вопрос о мерах, боятся заранее делать какие-то выводы. В частности уж слишком смягчать меры пресечения. Ведь это могут воспринять как приговор наперед.
Круговой: Время смягчать Антоненко меру пресечения
"Надеюсь, из-за того, что дело уже слишком долго слушают, скоро время смягчать ему (Антоненко – 24 канал) меру пресечения", – отметил адвокат.Отметим! Соответствующий вопрос будут поднимать и на следующем судебном заседании 27 сентября.
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Кратко о рассмотрении дела убийства Шеремета
- Следствие опубликовало результаты взрывотехнической экспертизы. Согласно им, взрывное устройство было наполовину заполнено взрывоопасным веществом.
- Все показатели якобы намекают, что взрывное устройство, которое установили в авто Павла Шеремета, похоже на мину МОН-50.
- Напомним, что во время обысков у Антоненко следователи обнаружили предмет, похожий на такой боеприпас. В то же время защита подозреваемого настаивает, что на самом деле до сих пор неизвестно, какое вещество и взрывчатку использовали в деле. Поэтому есть сомнения относительно объективности экспертизы.
- Денис Монастырский заявил, что Министерство внутренних дел до сих пор проверяет все возможные версии о вероятных заказчиках резонансного убийства журналиста. Сейчас происходят дополнительные следственные действия, собирают и изучают новую информацию.