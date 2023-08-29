Высший совет правосудия временно отстранил судью Тандыра от судебной деятельности

Скандально известного судью Тандыра, который в мае насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в июне 2023 отстранили от дел. 29 августа это решение продлили.

Высший совет правосудия на заседании продлил решение о временном отстранении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра от осуществления правосудия. Это связано с привлечением его к уголовной ответственности.

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До 9 сентября подозреваемый будет находиться в СИЗО

Решение ВСП принял после рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя генерального прокурора Антона Войтенко.

Предлагаю Высшему совету правосудия принять решение об удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича и временно отстранить судью Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора или закрытия уголовного производства,

– сказала член Высшего совета правосудия Елена Ковбий.

Решение приняли единогласно.

Тандыр до 9 сентября будет находиться в СИЗО. Прокурор считает, что в случае изменения меры пресечения или осуществления им в дальнейшем правосудия возрастает риск того, что скандальный судья сможет определенным образом повлиять на ход дела.

Дело Тандыра: основное