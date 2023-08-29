Высший совет правосудия временно отстранил судью Тандыра от судебной деятельности
Источник:Укринформ
Скандально известного судью Тандыра, который в мае насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в июне 2023 отстранили от дел. 29 августа это решение продлили.
Высший совет правосудия на заседании продлил решение о временном отстранении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра от осуществления правосудия. Это связано с привлечением его к уголовной ответственности.
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До 9 сентября подозреваемый будет находиться в СИЗО
Решение ВСП принял после рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя генерального прокурора Антона Войтенко.
Предлагаю Высшему совету правосудия принять решение об удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича и временно отстранить судью Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора или закрытия уголовного производства,
– сказала член Высшего совета правосудия Елена Ковбий.
Решение приняли единогласно.
Тандыр до 9 сентября будет находиться в СИЗО. Прокурор считает, что в случае изменения меры пресечения или осуществления им в дальнейшем правосудия возрастает риск того, что скандальный судья сможет определенным образом повлиять на ход дела.
Дело Тандыра: основное
- Накануне стало известно, что в суд направили обвинительный акт в отношении судьи Тандыра. Теперь же определились, когда будет подготовительное заседание. Как рассказали журналисты, подготовительное заседание по делу Алексея Тандыра состоится 5 сентября. Его будут проводить в Святошинском районном суде Киева.
- Жена сбитого на блокпосте нацгвардейца Анна Бондаренко нашла на своем счету анонимные переводы от семьи судьи Алексея Тандыра. Жена Вадима Бондаренко отказалась от средств Тандыра, сбившего насмерть ее мужа. Адвокат жены сбитого на блокпосте нацгвардейца Вадима Бондаренко отдал деньги защитнику судьи Алексею Тандыру. В то же время защитник Тандыра Олег Юрченко отказывался принимать средства.
- Бывший судья Алексей Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы та не показала, что на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.