Не суд, а пропагандистское представление, – Подоляк объяснил, зачем России судилище над азовцами

Российские оккупанты устроили в Ростове судилище над пленными украинскими военными, которые защищали Мариуполь. Эти мужчины и женщины обязательно вернутся домой.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киев усердно следит за этой ситуацией. Все военнопленные вернутся на территорию Украины.

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Россия устроила пропагандистское представление

Как подчеркнул Подоляк, организаторы этого судилища совершают конкретное военное преступление. Они точно получат свой ордер на арест от Международного уголовного суда. В том числе и потому, что судят и гражданских, и комбатантов.

Гражданские вообще не имеют отношения к войне с точки зрения комбатантских действий комбатантов, защищавших свою страну на территории своей страны. Все организаторы примут абсолютные конкретные приговоры в международной юрисдикции. Поэтому это не суд,

– подчеркнул Подоляк.

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Такие судилища не имеют никаких юридических последствий. Похожая ситуация была, например, с так называемыми "референдумами". Россия вписала себе в конституцию нормы, не имеющие никакого юридического действия. Таким образом, Кремль обнулил свою конституцию. Она перестала работать.

В рамках международной юрисдикции российской конституции на сегодняшний день не существует. Туда вписано ненадлежащее действие, не имеющее юридического характера. Так же и суд в Ростове. Это не суд в Ростове. Это пропагандистское представление в Ростове, чтобы унизить наших военных; деморализовать украинское общество и запустить конфликты типа "Почему вы ничего не делаете, чтобы их освободить",

– заметил Подоляк.

Украина постоянно работает над тем, что обменивать пленных. Однако нужно понять, что идет масштабная война, а Россия – государство, не соблюдающее никаких конвенций и международных договоров.

Где представители Международного комитета Красного Креста

Самое возмутительное, что на этом судилище вообще не было никаких представителей Международного комитета Красного Креста. Сейчас все активисты и правозащитники должны протестовать против таких военных преступлений России, а не, например, "воевать" с картинами.

Судилище над украинскими пленниками: коротко

15 июня в Ростове началось судилище над украинскими военнопленными. Они защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года.

Еще раньше Михаил Подоляк подчеркивал, что такое судилище вызывает отвращение. Это еще одно военное преступление России.

Так называемый ростовский "суд" предъявлял обвинения 24 украинцам. Однако на скамье подсудимых находилось 22. Двое военных обменялись на российских пленных.