Зеленский очертил россиянам "красную линию": Давидюк верит, что те прислушаются

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, если оккупанты осуществят "суд" над украинскими защитниками в Мариуполе, то это будет "линией, за которой любые переговоры невозможны".

В эфире 24 каналу политолог Николай Давыдюк рассказал, что у россиян сейчас проблемы с логистическими поставками. Именно поэтому они будут давить на переговоры, чтобы пробовать выйти на режим прекращения огня и заморозки войны.

Важно у россии уже есть "выводы", – боец о формате показательного "судилища" над защитниками Мариуполя

Давидюк отметил, что это российский стиль, ведь они чувствуют, что дальше не могут продвигаться. Это подтверждает и Институт исследования войны, и английская разведка. Наступать они не могут, но ресурс тратится, поэтому не прочь сделать паузу, чтобы подзарядиться и собрать дополнительные силы.

"Плюс путин точно захочет слетать к кабаевой в Швейцарию, потому что он в бункере сидит со своими усатыми друзьями. Ему точно хочется развеяться", – добавил политолог.

Не исключаю, что они сами будут нагнетать, потому это момент торга. путин последние 2 – 3 недели только торгует. Он взял атомную станцию в заложники – для шантажа. Он сейчас берет ребят – для шантажа. Еще шантажировал зерном,

– сообщил Николай Давидюк.

"То есть путин барыжит, как последний барыга на этой планете. Но он барыжит человеческими жизнями, атомной безопасностью, голодом для десятков миллионов. Он ищет, что еще можно продать и продает, потому что внутри россии продать нечего", – рассказал политолог.

По его мнению, российский диктатор попытается для внутренней аудитории показать это судилище. Однако следует понимать, что на самом деле это путинское судилище – проекция суда над ним самим. Когда-то он говорил, что хочет нас денацифицировать. Теперь россиян перестают пускать в Европу. Теперь говорит, что я хочу суд. Он будет, но в Гааге.

"Поэтому все, что путин делает – происходит наоборот. Все, что он хочет сделать, – происходит с ним самим", – акцентировал Давидюк.

Он добавил, что путин копает яму нам, но каждый раз попадает в нее сам. Именно поэтому за фашизм в 21 веке будут судить не защитников Мариуполя, а путина.

Смотрите видео с Николаем Давидюком на 24 канале:

Что известно о "суде", который готовят российские оккупанты