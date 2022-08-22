В ефірі 24 каналу політолог Микола Давидюк розповів, що у росіян зараз проблеми з логістичними поставками. Саме тому вони будуть тиснути щодо перемовин, аби пробувати вийти на режим припинення вогню та замороження війни.

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Давидюк зазначив, що це російський стиль, адже вони відчувають, що просуватися далі не можуть. Це підтверджує й Інститут вивчення війни, й британська розвідка. Наступати вони не можуть, але ресурс витрачається, тому не проти зробити паузу, аби підзарядитися та зібрати додаткові сили.

"Плюс путін точно захоче злітати до кабаєвої у Швейцарію, бо він в бункері сидить зі своїми вусатими друзями. Йому точно хочеться розвіятися", – додав політолог.

Не виключаю, що вони самі будуть нагнітати, тому це момент торгу. путін останні 2 – 3 тижні тільки торгує. Він взяв атомну станцію в заручники – для шантажу. Він зараз бере хлопців – для шантажу. Ще шантажував зерном,

– повідомив Микола Давидюк.

"Тобто путін баригує, як останній барига на цій планеті. Але він баригує людськими життями, атомною безпекою, голодом для десятків мільйонів. Він шукає, що ще можна продати й продає, бо всередині росії продати нічого", – розповів політолог.

На його думку, російський диктатор спробує для внутрішньої аудиторії показати це судилище. Проте варто розуміти, що насправді це путінське судилище – проєкція суду над ним самим. Адже колись він казав, що хоче нас денацифікувати. Тепер росіян перестають пускати в Європу. Тепер каже, що хочу суд. Він буде, але в Гаазі.

"Тому все, що путін робить – відбувається навпаки. Все, що він хоче зробити, – відбувається з ним самим", – акцентував Давидюк.

Він додав, що путін копає яму нам, але кожного разу потрапляє в неї сам. Саме тому за фашизм у 21 столітті будуть судити не захисників Маріуполя, а путіна.

Дивіться відео з Миколою Давидюком на 24 каналі:

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