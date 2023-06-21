Похитила, а теперь "судит": Россия обвинила мирных жителей Мелитополя в международном терроризме

21 июня 2023, 19:16
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Иван Федоров

Россияне устроили судилище над украинцами из Мелитополя в Ростове-на-Дону. Их надуманно обвиняют в "международном терроризме", незаконно удерживая в местах лишения свободы.

В субботу, 21 июня, городской голова Мелитополя на Запорожье рассказал о псевдосуде, который оккупанты устроили над 6 мелитопольцами. Собственно, происходит судилище именно в Южном окружном суде Ростова-на-Дону.

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Незаконный суд над мелитопольцами

Как констатировал Федоров, пятерых жителей Мелитополя еще в апреле 2022 года похитили представители российских спецслужб. Речь идет об:

  • Андрее Голубеве;
  • Владимире Зуеве;
  • Юрии Петрове;
  • Александре Жукове;
  • Игоре Горлове.

Они были похищены спецслужбами России в апреле прошлого года, а затем вывезены на территорию страны-террориста. Их обвиняют в "международном терроризме" и в "недоСМИ" называют "Мелитопольским подпольем",
– написал мэр населенного пункта.

Кроме того, он упомянул о судилище на мелитопольчанкой Лилии Паврианидис, которая после начала полномасштабного вторжения была на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Женщина готовила еду для военных и гражданских, пока ее не взяли в плен захватчики.

Все гражданские заложники должны быть освобождены без условий, как того требуют Женевские конвенции и международное право,
– подчеркнул Федоров.


Россия незаконно судит 6 мелитопольцев / Картинка Федорова

ВСУ идут в контрнаступление

  • В командовании украинской армии 20 июня констатировали, что наши защитники продвигаются по Мелитопольскому и Бердянском направлениям и имеют частичный успех на этих участках фронта в Запорожской области.
  • По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступательные операции – "это не фильм", потому и надеяться на "легкую победу" не стоит.
  • Как отметил глава нашего государства, 200 тысяч квадратных километров наших территории заминировали оккупанты. Нужно время, чтобы выгнать всех захватчиков.
  • В то же время тяжелые бои продолжаются на Востоке. Как констатировала заместитель министра обороны Анна Маляр, на Лиманском направлении ситуация одна из самых тяжелых.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак