Похитила, а теперь "судит": Россия обвинила мирных жителей Мелитополя в международном терроризме
Источник:Иван Федоров
Россияне устроили судилище над украинцами из Мелитополя в Ростове-на-Дону. Их надуманно обвиняют в "международном терроризме", незаконно удерживая в местах лишения свободы.
В субботу, 21 июня, городской голова Мелитополя на Запорожье рассказал о псевдосуде, который оккупанты устроили над 6 мелитопольцами. Собственно, происходит судилище именно в Южном окружном суде Ростова-на-Дону.
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Незаконный суд над мелитопольцами
Как констатировал Федоров, пятерых жителей Мелитополя еще в апреле 2022 года похитили представители российских спецслужб. Речь идет об:
- Андрее Голубеве;
- Владимире Зуеве;
- Юрии Петрове;
- Александре Жукове;
- Игоре Горлове.
Они были похищены спецслужбами России в апреле прошлого года, а затем вывезены на территорию страны-террориста. Их обвиняют в "международном терроризме" и в "недоСМИ" называют "Мелитопольским подпольем",
– написал мэр населенного пункта.
Кроме того, он упомянул о судилище на мелитопольчанкой Лилии Паврианидис, которая после начала полномасштабного вторжения была на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Женщина готовила еду для военных и гражданских, пока ее не взяли в плен захватчики.
Все гражданские заложники должны быть освобождены без условий, как того требуют Женевские конвенции и международное право,
– подчеркнул Федоров.
Россия незаконно судит 6 мелитопольцев / Картинка Федорова
ВСУ идут в контрнаступление
- В командовании украинской армии 20 июня констатировали, что наши защитники продвигаются по Мелитопольскому и Бердянском направлениям и имеют частичный успех на этих участках фронта в Запорожской области.
- По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступательные операции – "это не фильм", потому и надеяться на "легкую победу" не стоит.
- Как отметил глава нашего государства, 200 тысяч квадратных километров наших территории заминировали оккупанты. Нужно время, чтобы выгнать всех захватчиков.
- В то же время тяжелые бои продолжаются на Востоке. Как констатировала заместитель министра обороны Анна Маляр, на Лиманском направлении ситуация одна из самых тяжелых.