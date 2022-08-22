российские оккупанты активно готовятся к судилищу над защитниками Мариуполя. Они намерены провести его до конца лета.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, организацией судилища над украинскими защитниками занимаются в основном российские оккупанты, а не коллаборанты. Сейчас они ужесточают меры безопасности.

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Будут привлекать "арбитров" из Сирии, россии и беларуси

Известно, что оккупанты готовят дом местной филармонии и помещения для содержания украинских защитников в мариупольском СИЗО. После ранее опубликованных фотографий захватчики ужесточили охрану и запрещают снимать фото и видео. Мимо филармонии вообще не позволяют проходить.

Как отмечает Андрющенко, недавно главарь боевиков пушилин заявил, что они привлекут так называемых "арбитров" из Сирии, россии и беларуси. Они еще пытались использовать людей из Северной Кореи.

россия (официально – 24 канал) не должна была участвовать в этом грустном шоу, но что-то у них пошло не так. Если они напрямую приобщили и замазали в соучастники россию и беларусь, то что-то там происходит не то, – отметил Андрющенко.

Конкретной даты проведения судилища пока нет. Известно, что оно будет к концу лета. Ранее оккупанты говорили, что о конкретной дате скажут за день до самого судилища.

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оккупанты готовят судилище для защитников Мариуполя