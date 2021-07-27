Будут судить 84-летнего немца: пенсионер прятал в подвале танк времен Второй мировой

На севере Германии в селе Гайкендорф будут судить 84-летнего пенсионера. В своем подвале мужчина хранил оружие и военную технику времен Второй мировой.

Пенсионера подозревают в нарушении закона о контроле над вооружением военного времени. Очередное слушание по этому делу состоится в среду, 28 июля, в 11:00. Приговор планируют вынести в августе 2021 года.

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Сторона обвинения просит для мужчины условное заключение. По словам прокуроров часть оружия была еще пригодной для использования. Законом предусмотрено, что за хранение нелегального оружия могут оштрафовать на 500 тысяч евро. Адвокаты пенсионера утверждают, что часть оружия не является пригодной, поэтому требуют меньшего штрафа – 50 тысяч евро.

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В отличие от прокуратуры, Седьмая большая уголовная палата предполагает, что только зенитная пушка до сих пор является пригодной к использованию.

Еще летом 2015 года правоохранительные органы конфисковали ряд опасных предметов, которые мужчина хранил в своем подвале. В частности говорится о:

танке Пантера;

торпеде;

миномете;

зенитной пушке;

штурмовой винтовке;

пистолетах.

Кроме того, у мужчины обнаружили больше тысячи патронов. Их использовали войска Вермахта. Обыски в доме пенсионера провели по наводке берлинской полиции. Ранее у мужчины правоохранители искали похищенные нацистами произведения искусства.

Музей в США заинтересован в приобретении танка для своей экспозиции, так как техника сохранилась в хорошем состоянии и имеет историческую ценность. Еще один коллекционер оружия из Германии хочет приобрести зенитную пушку, которую обнаружили в подвале мужчины. В то же время пока окончательных договоренностей нет.

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