Пенсіонера підозрюють у порушенні закону про контроль над озброєнням воєнного часу. Чергове слухання у цій справі відбудеться у середу, 28 липня о 11:00. Вирок планують винести у серпні 2021 року.

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Як суд може покарати чоловіка

Сторона обвинувачення просить для чоловіка умовне ув'язнення. За словами прокурорів частина зброї була ще придатною для використання. Закон передбачено, що за зберігання нелегальної зброї можуть оштрафувати на 500 тисяч євро. Адвокати пенсіонера стверджують, що частина зброї не є придатному, тому вимагають меншого штрафу – 50 тисяч євро.

Зверніть увагу! На відміну від прокуратури, Сьома велика кримінальна палата припускає, що лише зенітна гармата досі є придатною до використання.

Пенсіонер ховав вдома зброю: що відомо

Ще влітку 2015 року правоохоронні органи конфіскували низку небезпечних предметів, які чоловік зберігав у своєму підвалі. Зокрема мовиться про:

танк Пантера;

торпеду;

міномет;

зенітну гармату;

штурмову гвинтівку;

пістолети.

Крім того, у чоловіка виявили більше ніж тисячу набоїв. Їх використовували війська Вермахту. Обшуки у будинку пенсіонера провели за наведенням берлінської поліції. Раніше у чоловіка правоохоронці шукали викрадені нацистами твори мистецтва.

Музей у США зацікавлений у придбанні танка для своєї експозиції, адже техніка збереглась у хорошому стані й має історичну цінність. Ще один колекціонер зброї з Німеччини прагне придати зенітну гармату, яку виявили у підвалі чоловіка. Водночас наразі остаточних домовленостей немає.

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