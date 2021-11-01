Судья из оккупированной Ялты получил 12 лет за госизмену

В оккупированном Крыму прокуроры отстояли приговор судье так называемого Ялтинского городского суда за совершение госизмены. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Прокуроры доказали, что судья в марте – ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационных властей России. При этом он был гражданином Украины и занимал должность в так называемом Ялтинском городском суде.

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По данным правоохранителей, судья принимал участие в создании и функционировании незаконных российских оккупационных органов на территории Крыма.

Следует отметить, что на должность в так называемом Ялтинском городском суде его назначили указом российского президента. Там он выполнял функции представителя оккупационных судебных властей государства-агрессора.

Таким образом, бывший украинский судья намеренно помогал России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

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