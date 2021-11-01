Прокурори довели, що суддя у березні – листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади Росії. При цьому від був громадянином України та обіймав посаду у так званому Ялтинському міському суді.

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За даними правоохоронців, суддя брав участь в утворенні та функціонуванні незаконних російських окупаційних органів на території Криму.

Варто зауважити, що на посаду у так званому Ялтинському міському суді його призначили указом російського президента. Там він виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора.

Таким чином, колишній український суддя умисно допомагав Росії у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності.

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