Судья Колегаева, совершившая пьяную ДТП, взяла больничный
Источник:Укринформ
На следующий день после жесткой аварии с участием судьи Днепровского райсуда Киева Светланы Колегаевой, та не явилась на месте работы. Утром 22 июля служительница Фемиды предупредила сотрудников, что будет находиться на больничном.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Виктория Москович. По ее словам, еще 21 июля Колегаева чувствовала себя хорошо и рассматривала дела.
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Сколько времени служительница Фемиды будет лечиться, пока неизвестно.
Вероятно, избегает наказания
- Активисты говорят, что таким образом Колегаева пытается успокоить ситуацию и решить проблемы с вероятным привлечением себя к ответственности за нетрезвое вождение.
- Результаты медицинского освидетельствования судьи пока остаются неизвестными. От прохождения проверки на драгера на месте ДТП она отказалась.
- На Колегаеву патрульные составили протокол за нарушение правил дорожного движения, которое привело к аварии. А вот за нетрезвое управление ее могут наказать только в том случае, если наличие алкоголя в крови подтвердят медики.
Что известно об аварии с участием судьи Колегаевой
Audi, за рулем которого находилась сотрудница Днепровского районного суда, неслось с бешеной скоростью по улице Приречная.
Женщина не справилась с управлением и вылетела с дороги. Кроссовер снес металлический столб и влетел в дерево. Лишь чудом машина не убила никого из пешеходов.
Свидетели и патрульные увидели у Колегаевой явные признаки сильного алкогольного опьянения, однако проходить проверку она отказалась.
Кроме того, на месте находились друзья судьи, которые отмазывали водителя и говорили, что "она ничего такого не сделала". Между ними и разъяренными местными жителями произошли столкновения.
На месте происшествия работали 4 экипажа полиции.