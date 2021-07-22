Судья Колегаева, совершившая пьяную ДТП, взяла больничный

На следующий день после жесткой аварии с участием судьи Днепровского райсуда Киева Светланы Колегаевой, та не явилась на месте работы. Утром 22 июля служительница Фемиды предупредила сотрудников, что будет находиться на больничном.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Виктория Москович. По ее словам, еще 21 июля Колегаева чувствовала себя хорошо и рассматривала дела.

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Сколько времени служительница Фемиды будет лечиться, пока неизвестно.

Вероятно, избегает наказания

Активисты говорят, что таким образом Колегаева пытается успокоить ситуацию и решить проблемы с вероятным привлечением себя к ответственности за нетрезвое вождение.

Результаты медицинского освидетельствования судьи пока остаются неизвестными. От прохождения проверки на драгера на месте ДТП она отказалась.

На Колегаеву патрульные составили протокол за нарушение правил дорожного движения, которое привело к аварии. А вот за нетрезвое управление ее могут наказать только в том случае, если наличие алкоголя в крови подтвердят медики.

Что известно об аварии с участием судьи Колегаевой

Audi, за рулем которого находилась сотрудница Днепровского районного суда, неслось с бешеной скоростью по улице Приречная.

Женщина не справилась с управлением и вылетела с дороги. Кроссовер снес металлический столб и влетел в дерево. Лишь чудом машина не убила никого из пешеходов.

Свидетели и патрульные увидели у Колегаевой явные признаки сильного алкогольного опьянения, однако проходить проверку она отказалась.

Кроме того, на месте находились друзья судьи, которые отмазывали водителя и говорили, что "она ничего такого не сделала". Между ними и разъяренными местными жителями произошли столкновения.

На месте происшествия работали 4 экипажа полиции.