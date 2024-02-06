30 января Киево-Святошинский суд удовлетворил частично иск уже бывшей жены Тандыра о взыскании с него алиментов на детей. Что предшествовало этому решению и как судья, попавший в резонансное ДТП, вероятно, пытался уклониться от выплаты средств, рассказывает 24 Канал и адвокат Юрий Мельник.

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Дело Тандыров: развод и деньги

Как отмечает эксперт, в этой истории стоит обратить внимание на хронологию событий и даты:

20 сентября 2023 года. Людмила Тандыр подает иск о разводе;

Людмила Тандыр подает иск о разводе; 16 октября 2023 года . Тандыры заключают мировое соглашение, которое предусматривает ежемесячную выплату в 50 тысяч гривен на обоих детей, а также перерегистрацию на жену и детей в целом 50% права собственности на столичную квартиру в 68,8 квадратного метра;

. Тандыры заключают мировое соглашение, которое предусматривает ежемесячную выплату в 50 тысяч гривен на обоих детей, а также перерегистрацию на жену и детей в целом 50% права собственности на столичную квартиру в 68,8 квадратного метра; 6 декабря 2023 года. Суд удовлетворяет иск Людмилы Михайловны Тандыр в отношении своего мужа, расторгая брак, одновременно вопрос об алиментах по состоянию на это время остается открытым;

Суд удовлетворяет иск Людмилы Михайловны Тандыр в отношении своего мужа, расторгая брак, одновременно вопрос об алиментах по состоянию на это время остается открытым; 12 декабря 2023 года. Этим числом датируется информация, которая есть в реестрах, о том, что Тандыр переписывает на бывшую жену квартиру, площадью 68,8 квадратных метров, и машиноместо;

Этим числом датируется информация, которая есть в реестрах, о том, что Тандыр переписывает на бывшую жену квартиру, площадью 68,8 квадратных метров, и машиноместо; 30 января 2024 года. Суд назначает ежемесячное взыскание алиментов на одного ребенка с Тандыра в размере 1/3 доли его заработка, но не менее 50% прожиточного минимума.

По моему мнению, Тандыр сначала хотел отчудить имущество на жену именно путем заключения мирового соглашения. Однако, вероятно, получил информацию что это не удастся сделать, поэтому и решил действовать простым методом и просто переписать имущество,

– отмечает Юрий Мельник.

По словам адвоката, в этой ситуации Алексей Тандыр "рисковал" тем, что эти сделки теоретически можно было бы обжаловать. Собственно, как такие, что направлены на уклонение от выполнения будущего обязательства – то есть выплаты алиментов.

В конце концов, суд таки назначил обязательства, и можно даже попробовать посчитать и предположить, сколько будет выплачивать Тандыр на детей каждый месяц. Хотя и Алексея Витальевича уволили с должности председателя Макаровского райсуда, он все равно де-юре является судьей и получает ежемесячно должностной оклад.

Журналисты узнали в конце прошлого года, что должностной оклад у Тандыра – который, напомним, находится в следственном изоляторе – составляет 63 060 гривен. Третья часть от этой суммы – это 21 020 гривен.

Интересно знать! После смертельного ДТП, которое совершил Тандыр, его жена перевела на счет пострадавшей вдовы в общей сложности 18 тысяч гривен. Анна Бондаренко, жена погибшего нацгвардейца, ответила, что ей этих денег не надо, поэтому скоре их вернула.

Другие интересные детали, которые стоит знать

У Тандыра есть брат-адвокат Дмитрий. Еще летом 2023 года 24 Канал делали материал, в котором рассказывал, что он как соучастник коррупционного преступления является фигурантом уголовного дела. С 2018 года тянется судебный процесс, и, как можно было убедиться, Дмитрий Тандыр вместе со своими адвокатами прилагает усилия, чтобы отложить рассмотрение по существу своего дела и, очевидно, избежать ответственности.

Расследование о братьях Алексея и Дмитрия Тандыра: смотрите видео

О нем мы не просто так вспоминаем. Во-первых, желаем установления справедливости в деле о его возможном соучастии в коррупционном преступлении. А, во-вторых, именно Дмитрий Тандыр был представителем и защитником своего брата Алексея во время судебного процесса по его разводу с женой Людмилой.

От истеца (Людмилы Тандыр – 24 Канал) и представителя ответчика ОСОБА_5 (Алексея Тандыра – 24 Канал), адвоката Тандыра Дмитрия Витальевича, поступили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие,

– можно прочитать в судебном решении.

В то же время уже бывшая жена Тандыра утверждала, что за 2022 год Алексей Тандыр получил доход в размере 1 430 222 гривен. То есть это около 120 тысяч гривен в среднем ежемесячно. Суд не принял соответствующие данные, аргументируя это тем, что "истец не привела ни одного доказательства".

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