30 січня Києво-Святошинський суд задовольнив частково позов уже колишньої дружини Тандира щодо стягнення з нього аліментів на дітей. Що передувало цьому рішення та як суддя, що втрапив у резонансне ДТП, ймовірно, намагався ухилитися від виплати коштів, розповідає 24 Канал і адвокат Юрій Мельник.

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Справа Тандирів: розлучення та гроші

Як зазначає експерт, у цій історії варто звернути увагу на хронологію подій та дати:

20 вересня 2023 року. Людмила Тандир подає позов стосовно розлучення;

Людмила Тандир подає позов стосовно розлучення; 16 жовтня 2023 року . Тандири укладають мирову угоду, яка передбачає щомісячну виплату у 50 тисяч гривень на обох дітей, а також перереєстрацію на дружину та дітей загалом 50% права власності на столичну квартиру в 68,8 квадратного метра;

. Тандири укладають мирову угоду, яка передбачає щомісячну виплату у 50 тисяч гривень на обох дітей, а також перереєстрацію на дружину та дітей загалом 50% права власності на столичну квартиру в 68,8 квадратного метра; 6 грудня 2023 року. Суд задовольняє позов Людмили Михайлівни Тандир щодо свого чоловіка, розриваючи шлюб, водночас питання щодо аліментів станом на цей час залишається відкритим;

Суд задовольняє позов Людмили Михайлівни Тандир щодо свого чоловіка, розриваючи шлюб, водночас питання щодо аліментів станом на цей час залишається відкритим; 12 грудня 2023 року. Цим числом датується інформація, яка є у реєстрах, стосовно того, що Тандир переписує на колишню дружину квартиру, площею у 68,8 квадратного метра, і машиномісце;

Цим числом датується інформація, яка є у реєстрах, стосовно того, що Тандир переписує на колишню дружину квартиру, площею у 68,8 квадратного метра, і машиномісце; 30 січня 2024 року. Суд призначає щомісячне стягнення аліментів на одну дитину з Тандира у розмірі 1/3 частки його заробітку, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму.

На мою думку, Тандир спочатку хотів відчужити майно на дружину саме шляхом укладення мирової угоди. Однак, певно, отримав інформацію що це не вдасться зробити, тому й вирішив діяти простішим методом і просто переписати майно,

– зазначає Юрій Мельник.

За словами адвоката, в цій ситуації Олексій Тандир "ризикував" тим, що ці правочини теоретично можна було б оскаржити. Власне, як такі, що направленні на ухилення від виконання майбутнього зобов'язання – тобто сплати аліментів.

Зрештою, суд таки призначив зобов'язання, і можна навіть спробувати порахувати й припустити, скільки виплачуватиме Тандир на дітей кожного місяця. Хоч і Олексія Віталійовича звільнила з посади голови Макарівського райсуду, він все одно де-юре є суддею та отримує щомісяця посадовий оклад.

Журналісти дізналися наприкінці минулого року, що посадовий оклад у Тандира – який, нагадаємо, перебуває у слідчому ізоляторі – становить 63 060 гривень. Третя частина від цієї суми – це 21 020 гривень.

Цікаво знати! Після смертельного ДТП, яке скоїв Тандир, його дружина переказала на рахунок постраждалої вдови загалом 18 тисяч гривень. Анна Бондаренко, дружина загиблого нацгвардійця, відповіла, що їй цих грошей не треба, тому згодом їх повернула.

Інші цікаві деталі, які варто знати

У Тандира є брат-адвокат Дмитро. Ще влітку 2023 року 24 Канал робили матеріал, у якому розповідав, що він як співучасник корупційного злочину є фігурантом кримінальної справи. Від 2018 року тягнеться судовий процес, і, як можна було пересвідчитись, Дмитро Тандир разом зі своїми адвокатами докладає зусиль, аби відкласти розгляд по суті своєї справи та, вочевидь, уникнути відповідальності.

Розслідування про братів Олексія і Дмитра Тандира: дивіться відео

Про нього ми не просто так згадуємо. По-перше, бажаємо встановлення справедливості у справі щодо його можливої співучасті у корупційному злочині. А, по-друге, саме Дмитро Тандир був представником і захисником свого брата Олексія під час судового процесу щодо його розлучення з дружиною Людмилою.

Від позивачки (Людмили Тандир – 24 Канал) та представника відповідача ОСОБА_5 (Олексія Тандира – 24 Канал), адвоката Тандира Дмитра Віталійовича, надійшли заяви про розгляд справи у їхню відсутність,

– можна прочитати в судовому рішенні.

Водночас уже колишня дружина Тандира стверджувала, що за 2022 рік Олексій Тандир отримав дохід у розмірі 1 430 222 гривень. Тобто це близько 120 тисяч гривень у середньому щомісяця. Суд не прийняв відповідні дані, аргументуючи це тим, що "позивачка не навела жодного доказу".

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