Создавала "законодательство" для боевиков: судью из Луганска подозревают в госизмене

Судья апелляционного суда Луганской области в 2014 году вошла в состав рабочей группы "народного совета" оккупантов, чем изменила присяге на верность Украине. Впоследствии женщина стала заместителем самопровозглашенного председателя Верховного суда службы России в Луганской области.

Луганская областная прокуратура сообщила экс-судье о подозрении в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти. Кроме того, женщину обвиняют в изменении границ территории и государственной границы Украины, государственной измене.

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Следствие установило, что в 2014 году судья апелляционного суда Луганской области изменила присяге на верность народу Украины, вошла в состав рабочей группы оккупационных властей, которая создавала собственное "законодательство".

Псевдосудью подозревают в создании псевдозаконопроектов:

"Гражданского кодекса";

"Гражданский процессуальный кодекс";

"Земельного кодекса".



Экс-судья создавала псевдозаконопроекты / Фото Офиса генпрокурора

Псевдосудья до сих пор принимает незаконные решения

Гражданка Украины в 2018 году заняла должность "судьи" от оккупационных властей. Впоследствии она стала заместителем самопровозглашенного председателя Верховного суда, который подконтролен Кремлю. Подозреваемая до сих пор входит в состав незаконной судебной ветви и помогает проводить подрывную деятельность Украины.

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В частности, псевдосудья занимается "правосудием" от имени оккупационной администрации России и принимает "судебные решения", противоречащие принципам Конституции и законам Украины. Действия женщины нарушают права людей, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области. Подозреваемую планируют объявить в розыск. Досудебное расследование продолжается.

Согласно Уголовному кодексу Украины, государственная измена карается лишением свободы от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.



Женщина до сих пор работает с оккупантами / Фото Офиса генпрокурора

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