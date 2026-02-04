Об этом рассказало Guardian.
Почему судно MT Nathan застряло в Украине?
По информации издания, судно MT Nathan было продано новому владельцу уже во время рейса в Украину.
Ни одна из сторон – ни предыдущий, ни новый владелец – не взяли на себя ответственность за экипаж из 15 моряков из Индии, Египта и Турции, когда корабль оказался фактически в зоне боевых действий.
Из-за отсутствия разрешений от портовых и миграционных служб члены экипажа не имели возможности сойти на берег. В то же время владельцы судна прекратили любую финансовую поддержку, в том числе и выплату заработной платы.
Были дни, когда у нас не было топлива для работы генераторов, поэтому мы не могли готовить пищу и выживали, питаясь фруктами, которые давали местные жители,
– рассказал Гаурав Джоши, один из членов экипажа.
Ситуация резко обострилась в ночь на 16 июля 2025 года, когда порт Измаил в Одесской области подвергся масштабной российской атаке дронами. Один из беспилотников взорвался совсем рядом с судном MT Nathan. На видео, которое снял экипаж, слышны звуки молитв на нескольких языках, прерывающиеся громкими взрывами.
"Нам действительно некуда было деваться. Взрывы происходили вокруг нас", – рассказал моряк.
После атаки Джоши обратился к Международной федерации транспортников с просьбой посодействовать возвращению всех моряков с корабля домой. Впрочем моряки колебались покидать судно из-за риска окончательно потерять выплаты за работу.
В конце концов команда согласилась переехать в отель в более безопасный район Одессы. В ноябре моряки все же получили заработную плату и смогли вернуться на родину.
По словам Джоши, даже во время пребывания в Одессе несколько раз обстрелы происходили совсем рядом с отелем. Он отметил, что выживание экипажа в таких условиях стало "настоящим чудом".
Российские войска атаковали Одесскую область и Одессу в ночь на 4 февраля, применив десятки ударных дронов. Зафиксировано повреждение гражданской и промышленной инфраструктуры в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор, в частности повреждены кровли, фасады и выбиты окна. Известно о пяти пострадавших.
27 января российские военные атаковали Одессу дронами. БПЛА врага попал в Киевском районе Одессы по территории православного монастыря, возник пожар. В здании выбиты окна, также разрушена оранжерея. Ранен один семинарист.
В ночь на 19 января Россия атаковала Одессу дронами. Вражеские цели попали в многоэтажный жилой дом. В результате атаки повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом. Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.