Брошенные под обстрелами: экипаж иностранного судна застрял в порту Украины

Экипаж грузового иностранного судна MT Nathan на несколько месяцев оказался в ловушке в украинском порту. Произошла такая ситуация из-за конфликта между бывшим и новым владельцем корабля.

Об этом рассказало Guardian.

Почему судно MT Nathan застряло в Украине?

По информации издания, судно MT Nathan было продано новому владельцу уже во время рейса в Украину.

Ни одна из сторон – ни предыдущий, ни новый владелец – не взяли на себя ответственность за экипаж из 15 моряков из Индии, Египта и Турции, когда корабль оказался фактически в зоне боевых действий.

Из-за отсутствия разрешений от портовых и миграционных служб члены экипажа не имели возможности сойти на берег. В то же время владельцы судна прекратили любую финансовую поддержку, в том числе и выплату заработной платы.

Были дни, когда у нас не было топлива для работы генераторов, поэтому мы не могли готовить пищу и выживали, питаясь фруктами, которые давали местные жители,

– рассказал Гаурав Джоши, один из членов экипажа.

Ситуация резко обострилась в ночь на 16 июля 2025 года, когда порт Измаил в Одесской области подвергся масштабной российской атаке дронами. Один из беспилотников взорвался совсем рядом с судном MT Nathan. На видео, которое снял экипаж, слышны звуки молитв на нескольких языках, прерывающиеся громкими взрывами.

"Нам действительно некуда было деваться. Взрывы происходили вокруг нас", – рассказал моряк.

После атаки Джоши обратился к Международной федерации транспортников с просьбой посодействовать возвращению всех моряков с корабля домой. Впрочем моряки колебались покидать судно из-за риска окончательно потерять выплаты за работу.

В конце концов команда согласилась переехать в отель в более безопасный район Одессы. В ноябре моряки все же получили заработную плату и смогли вернуться на родину.

По словам Джоши, даже во время пребывания в Одессе несколько раз обстрелы происходили совсем рядом с отелем. Он отметил, что выживание экипажа в таких условиях стало "настоящим чудом".

