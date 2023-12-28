В водах Севастополя обнаружили неизвестное затонувшее судно: что стало причиной аварии

У побережья Севастополя в районе 35-ти Береговой батареи обнаружили затонувшее судно. Происхождение этого объекта пока неизвестно.

Ранее, 26 ноября, на территории временно оккупированного полуострова Крым бурлила мощная непогода. На море разыгрался шторм и бешеный вихрь. Тогда оккупанты назвали эту непогоду "штормом века".

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Нахождение неизвестного судна

Как отмечает издание, о находке сообщила тренер сборной Севастополя по подводному спорту Анна Севастьянова, которая на днях выполняла погружение в воды у берегов Севастополя.

По ее словам, судно было обнаружено в середине декабря после того, как сильный шторм на Крымском полуострове 26 – 27 ноября сменил подводный ландшафт в прибрежной зоне.

Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут спустя какое-то время поняла, что внизу не камень, а что-то рукотворное,

– рассказала пловчина.

Как пишет местное издание, металлическое исполнение корпуса свидетельствует о его относительной современности. Впрочем, каких-либо опознавательных знаков, которые смогли раскрыть историю судна, на нем рассмотреть не удалось.

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