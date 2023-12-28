В водах Севастополя обнаружили неизвестное затонувшее судно: что стало причиной аварии
Источник:"Крым. Реалии"
У побережья Севастополя в районе 35-ти Береговой батареи обнаружили затонувшее судно. Происхождение этого объекта пока неизвестно.
Ранее, 26 ноября, на территории временно оккупированного полуострова Крым бурлила мощная непогода. На море разыгрался шторм и бешеный вихрь. Тогда оккупанты назвали эту непогоду "штормом века".
Смотрите также Мог перевозить взрывоопасный груз: для чего Россия использовала ПДК "Новочеркасск"
Нахождение неизвестного судна
Как отмечает издание, о находке сообщила тренер сборной Севастополя по подводному спорту Анна Севастьянова, которая на днях выполняла погружение в воды у берегов Севастополя.
По ее словам, судно было обнаружено в середине декабря после того, как сильный шторм на Крымском полуострове 26 – 27 ноября сменил подводный ландшафт в прибрежной зоне.
Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут спустя какое-то время поняла, что внизу не камень, а что-то рукотворное,
– рассказала пловчина.
Как пишет местное издание, металлическое исполнение корпуса свидетельствует о его относительной современности. Впрочем, каких-либо опознавательных знаков, которые смогли раскрыть историю судна, на нем рассмотреть не удалось.
ВСУ уничтожили "Новочеркасск": что известно
- В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. Позже в Воздушных силах сообщили об уничтожении великого десантного корабля врага "Новочеркасск". Удар по "Новочеркасску" нанесли крылатыми ракетами.
- 27 декабря стало известно при "пропаже без вести" 30 российских моряков после мощного ракетного удара украинской авиации по "Новочеркасску". В российских СМИ рассказали, что еще 23 человека ранены, а один – погиб. Ранее вражеские телеграм-каналы писали, что в момент атаки на ВДК находились 77 моряков. Впрочем, количество погибших россиян может быть значительно больше.
- В тот же день журналисты рассказали, что в результате атаки по порту в городе собирали кое-где огромные обломки металла. Они были расположены в основном в центре города. В частности, в центральной части Феодосии было найдено изуродованые железные фрагменты, которые невозможно идентифицировать.
- В то же время глава благотворительного фонда "Русь сидящая" убеждена, что уничтожение "Новочеркасска" существенно повлияет на настрои избирателей и Путина во время избирательной кампании в России.