Раніше, 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова Крим вирувала потужна негода. На морі розігрався шторм та шалений вихор. Тоді окупанти назвали цю негоду "штормом століття".
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Знаходження невідомого судна
Як зазначає видання, про знахідку повідомила тренерка збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова, яка днями виконувала занурення у води біля берегів Севастополя.
За її словами, судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26 – 27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні.
Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне,
– розповіла плавчиня.
Як пише місцеве видання, металеве виконання корпусу свідчить про його відносну сучасність. Втім, будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося.
ЗСУ знищили "Новочеркаськ": що відомо
- У ніч проти 26 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Пізніше у Повітряних силах повідомили про знищення великого десантного корабля ворога "Новочеркаськ". Удару по "Новочеркаську" завдали крилатими ракетами.
- 27 грудня стало відомо при "зникнення безвісти" 30 російських моряків після потужного ракетного удару української авіації по "Новочеркаську". У російських ЗМІ розповіли, що ще 23 особи поранені, а одна – загинула. Раніше ворожі телеграм-канали писали, що в момент атаки на ВДК перебували 77 моряків. Втім, кількість загиблих росіян може бути значно більшою.
- Того ж дня журналісти розповіли, що внаслідок атаки по порту в місті збирали подекуди величезні уламки металу. Вони були розміщені переважно у центрі міста. Зокрема, у центральній частині Феодосії понівечені залізні фрагменти, які неможливо ідентифікувати.
- Водночас голова благодійного фонду "Русь сидящая" переконана, що знищення "Новочеркаська" суттєво вплине на настрої виборців та самого Путіна під час виборчої кампанії у Росії.