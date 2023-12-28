Раніше, 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова Крим вирувала потужна негода. На морі розігрався шторм та шалений вихор. Тоді окупанти назвали цю негоду "штормом століття".

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Знаходження невідомого судна

Як зазначає видання, про знахідку повідомила тренерка збірної Севастополя з підводного спорту Ганна Севастьянова, яка днями виконувала занурення у води біля берегів Севастополя.

За її словами, судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26 – 27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні.

Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне,

– розповіла плавчиня.

Як пише місцеве видання, металеве виконання корпусу свідчить про його відносну сучасність. Втім, будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося.

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