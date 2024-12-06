Случай чрезвычайный, – Рыженко о российском судне, которое обстреляло немецкий вертолет

Российское судно совершило обстрел сигнальными ракетами по немецкому военному вертолету в Балтийском море. Такие ракеты не используются для повреждения авиации, поэтому случай является чрезвычайным.

Такое мнение 24 Каналу высказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, отметив, что страна-агрессор таким образом пытается показать свое влияние в Балтийском море и будет продолжать это делать подобным способом. Между тем Германия уже заявила, что усилит меры контроля в море.

Смотрите также Посмотрите на их действия, а не на слова, – Сибига призвал не верить лжи России о мире

О российском обстреле немецкого военного судна

Капитан заметил, что еще не было такой ситуации, чтобы сигнальными ракетами обстреливали авиацию. Эти ракеты могут использовать и гражданские, и военные суда для того, но для того, чтобы привлечь внимание самолета.

Случай чрезвычайный. Сигнальные ракеты не могут нанести серьезных повреждений военному самолету. Однако могут сделать чрезвычайное происшествие, если попадут в сам самолет или кабину,

– подчеркнул Рыженко.

Это событие можно трактовать как агрессивный акт со стороны России, ведь из-за обстрела могла произойти авария.

По словам капитана, в Балтийском море события развиваются не в пользу страны-агрессора. 40 лет назад Россия контролировала 50% побережья, сейчас – 7%.

Оно является нужным и важным для россиян, ведь там расположены два порта, которые есть на севере от Санкт-Петербурга, из них осуществляется экспорт нефтепродуктов и газоконденсата.

Это серьезное влияние и прибыль для экономики России. Кроме того, по оценкам российских военных, в Балтийском море флот России значительно проигрывает в боевом потенциале флоту НАТО в соотношении 1 к 12,

– отметил Рыженко.

Именно поэтому страна-агрессор пытается различными путями демонстрировать свою силу и влияние. В последние годы россияне используют фактор повреждения, саботажа. Для примера, в ноябре были повреждены кабели связи. Для этого россияне привлекают гражданские суда, у них есть специальное военное формирование.

Россияне могут находить и повреждать кабели на глубине 6 километров. А Балтийское море мелкое, что упрощает эту процедуру,

– прокомментировал капитан.

В ответ на такие действия России руководительница немецкого МИД заявила, что страна усилит мониторинг турбопроводов и кабелей в море. Кроме того, будет усилена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей.

Рыженко отметил, что это очень важный фактор, ведь страна-агрессор использует теневой флот, покупая нефть нелегально.

Если Германия и другие страны НАТО будут проверять суда, это сильно ударит по экономике России,

– добавил он.

Кстати, представитель Министерства обороны Германии отказался комментировать это событие, отметив, что нарушение правил на море или в воздушном пространстве время от времени случаются. В таком случае, по его словам, это дело военно-морского флота или военно-воздушных сил, которые реагируют уравновешенно и имеют эффект деэскалации.