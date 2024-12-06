Таку думку 24 Каналу висловив капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що країна-агресорка у такий спосіб намагається показати свій вплив у Балтійському морі та буде продовжувати це робити подібним способом. Тим часом Німеччина вже заявила, що посилить заходи контролю в морі.

Дивіться також Подивіться на їхні дії, а не на слова, – Сибіга закликав не вірити брехні Росії про мир

Про російський обстріл німецького військового судна

Капітан зауважив, що ще не було такої ситуації, щоб сигнальними ракетами обстрілювали авіацію. Ці ракети можуть використовувати і цивільні, і військові судна для того, але для того, щоб привернути увагу літака.

Випадок надзвичайний. Сигнальні ракети не можуть завдати серйозних пошкоджень військовому літаку. Однак можуть зробити надзвичайну подію, якщо влучать у сам літак або кабіну,

– підкреслив Риженко.

Цю подію можна трактувати як агресивний акт з боку Росії, адже через обстріл могла статись аварія.

За словами капітана, в Балтійському морі події розвиваються не на користь країни-агресорки. 40 років тому Росія контролювала 50% узбережжя, зараз – 7%.

Воно є потрібним та важливим для росіян, адже там розташовані два порти, які є на півночі від Санкт-Петербурга, з них здійснюється експорт нафтопродуктів та газоконденсату.

Це серйозний вплив та прибуток для економіки Росії. Крім того, за оцінками російських військових, в Балтійському морі флот Росії значно програє в бойовому потенціалі флоту НАТО у співвідношенні 1 до 12,

– зазначив Риженко.

Саме тому країна-агресорка намагається різними шляхами демонструвати свою силу та вплив. Останніми роками росіяни використовують фактор пошкодження, саботажу. Для прикладу, у листопаді було пошкоджено кабелі зв'язку. Для цього росіяни залучають цивільні судна, у них є спеціальне військове формування.

Росіяни можуть знаходити та пошкоджувати кабелі на глибині 6 кілометрів. А Балтійське море мілке, що спрощує цю процедуру,

– прокоментував капітан.

У відповідь на такі дії Росії очільниця німецького МЗС заявила, що країна посилить моніторинг турбопроводів та кабелів у морі. Крім того, буде посилено захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів.

Риженко наголосив, що це дуже важливий фактор, адже країна-агресорка використовує тіньовий флот, купуючи нафту нелегально.

Якщо Німеччина та інші країни НАТО перевірятимуть судна, це сильно вдарить по економіці Росії,

– додав він.

До речі, речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати цю подію, зауваживши, що порушення правил на морі або в повітряному просторі час від часу трапляються. В такому випадку, за його словами, це справа військово-морського флоту або військово-повітряних сил, які реагують врівноважено та мають ефект деескалації.