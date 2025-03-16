Суджа Курской области, вероятно, под контролем россиян: новая карта Генштаба

На Курщине продолжаются бои. За прошедшие сутки там произошло 19 боевых столкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Там утром 16 марта опубликовали новую карту.

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Какова ситуация в Судже

Город Суджа Курской области с августа 2024 года находился под контролем Украины. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 марта опубликовали карту Курского направления. Там Суджа не обозначен как контролируемый Украиной.



Что происходит на Курском направлении / Карта Генштаб ВСУ