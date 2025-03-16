Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Там зранку 16 березня опублікували нову карту. Суджа, ймовірно, перебуває під контролем росіян.

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Яка ситуація в Суджі

Місто Суджа Курської області з серпня 2024 року перебувало під контролем України. У зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 березня опублікували карту Курського напрямку. Там Суджа не позначене як контрольоване Україною.



Що відбувається на Курському напрямку / Карта Генштаб ЗСУ станом на ранок 16 березня

Зазначимо, що за даними проєкту DeepState російські війська зайняли місто Суджа Курської області. Аналітики 15 березня оприлюднювали оновлену мапу бойових дій на території України та Росії.

Відповідно до оприлюднених даних, "ворог окупував Суджу".