Вышел из Одессы и раскололся пополам: сухогруз Pallada разбился возле Турции
Источник:Anadolu
У берегов Турции разломался на две части грузовой корабль Pallada. Его обломки повредили инфраструктуру на берегу.
Инцидент произошел 19 ноября около 10:00 по местному времени. Грузовое судно Pallada, вышедшее из Украины под флагом Камеруна 3 ноября, в это воскресенье раскололось у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак.
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Что повлекло за собой кораблекрушение
У берегов Турции бурлит шторм. Из-за него сухогруз Pallada сел на мель и раскололся на две части. Потом его разломало полностью.
В результате обломки судна, несмотря на предпринятые меры безопасности, вынесло на берег. Они врезались в бетонные стены порта и повредили расположенный на берегу амфитеатр.
Сухогруз раскололся на две части: смотрите видео
Какая участь постигла экипаж
Ну, судне в момент аварии находились 13 иностранцев. К счастью всех членов экипажа удалось забрать с корабля и эвакуировать на берег.
Эвакуация моряков с судна Pallada: смотрите видео
Их разместили в учительском центре Эрегли. Все моряки чувствуют себя хорошо. Среди них пострадавших нет.
Часть корабля вынесло на берег: смотрите видео
Также стало известно, что другой грузовой корабль, плывущий под турецким флагом, подал сигнал бедствия. Однако связь с этим судном исчезла. После этого была начата спасательная операция.
Из-за этого шторма в Турции отменили около 150 рейсов. Местные власти объявили, что школы в провинции Зонгулдак в понедельник не будут работать.
Другой сухогруз чуть не подорвался у берегов Одесщины
- Недавно у берегов Одесской области был зафиксирован взрыв мины. Балкер Georgia S, вышедший из порта "Южный", подал сигнал бедствия.
- Сначала СМИ писали, что этот корабль мог получить повреждения. Однако позже выяснилось, что капитан неправильно оценил угрозу, ведь мина разорвалась в 100 метрах от судна.
- Этот инцидент произошел к юго-востоку от острова Змеиный. Впоследствии корабль, перевозивший украинское зерно, продолжил движение.