"Путин будет пытаться создать хаос": в Сухопутных войсках раскрыли замысел диктатора

Для Владимира Путина ситуация на фронте является вопросом выживания как диктатора и вообще физического существования. Путин понимает, что если его оккупационная армия остановится – начнется обвал.

Так, возникнет много вопросов, в частности – для чего вообще умирали российские оккупанты, если нет результатов. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что это может вызвать дестабилизацию внутри России.

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Что задумал Путин

Есть еще один момент – сейчас на уровне стран НАТО и ЕС Путин не признан легитимным президентом. Также им занимается суд в Гааге.

Путин сейчас попытается создать в Украине максимальные проблемы. Это мы видим по их попыткам уничтожить наши объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры, по ударам по гражданскому населению. У него сейчас стоит задача создать хаос в Украине, чтобы выйти на переговорный процесс с нашими союзниками,

– сказал Тимочко.

По его словам, Путин надеется, что союзники будут просить его пойти на уступки, так он сможет требовать уступок для себя. Возможно, так он хочет получить гарантии, что останется диктатором в пределах России или сохранить свои финансы за границей.

Кроме того, показательными являются арест заместителя Сергея Шойгу и болезнь Рамзана Кадырова. Тимочко убежден, что Путин пытается убрать из своего окружения "замазанных кровью" и неприемлемых для европейской политики, а на их место хочет поставить более лояльных. Это может свидетельствовать о внутренних дворцовых переворотах.

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"Все эти факторы обуславливают то, что Путин будет стараться максимально, не смотря на людей и технологические возможности, бросать их на войну в этом году", – подытожил Тимочко.

Что происходит в окружении Путина