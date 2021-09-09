В Суэцком канале танкер сел на мель: движение пришлось остановить
Источник:The National
В Суэцком канале танкер под флагом Панамы сел на мель. Из-за этого движение водной артерией с севера на юг пришлось временно остановить.
Танкер сел на мель на 54 километре пути во время следования конвоя судов из Порт-Саида в направлении Суэца. Руководство канала оперативно организовало работу для исправления ситуации.
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Как удалось решить проблему
Администрация канала заявила, что потребовалось 15 минут, чтобы освободить танкер и позволить другим судам возобновить путешествие.
Это была незначительная проблема с дорожным движением, которую решили меньше чем за час,
– сказал чиновник Суэцкого канала.
По данным местных СМИ, танкер имеет 225 метров в длину и 32 метра в ширину. Он перевозил 43 тысячи тонн груза.Справка. Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным морем, обеспечивая кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Его длина составляет примерно 193 километра. Он проходит через 3 природных озера.
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Затор в Суэцком канале в марте
- В Суэцком канале 23 марта застряло огромное грузовое судно. Контейнеровоз Ever Green (длиной 400 метров и шириной 59 метров) заблокировал движение.
- Из-за этого возникла огромная очередь из других судов, которые не могли пройти через канал. Экипаж во время инцидента не пострадал.
- Движение по Суэцкому каналу удалось восстановить лишь 29 марта. Для этого развернули специализированную операцию по ликвидации последствий – SMIT Salvage Papendrecht.