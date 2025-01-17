Проклятие "Сухого": в России самолет с 86 пассажирами совершил аварийную посадку

Аварии с самолетами Sukhoi Superjet 100 давно уже стали обыденным явлением. У этих бортов постоянно что-то отказывает и не работает.

Так, совсем не удивил инцидент с бортом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, случившийся 17 января, передает 24 Канал.

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Очередной неудачный полет от "Сухого"

Известно, что борт перевозил 86 пассажиров. Он направлялся из Минеральных Вод в Ереван. Впрочем, по дороге самолет был вынужден пойти на аварийную посадку и вернуться в аэропорт вылета.

В российском МЧС назвали причину аварийной ситуации – неисправность системы кондиционирования.

Обратите внимание! Sukhoi Superjet 100 – проект первого постсоветского "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".

Напомним, что в последнее время произошло несколько крупных аварий с самолетами SSJ-100.

Так, один из них загорелся при посадке во время посадки в аэропорту Анталии. Борт направлялся из Сочи, на его борту находилось почти 90 пассажиров. Как выяснилось, пожар возник из-за возгорания двигателя.

Не менее эпичным был случай с еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100, который только отремонтировали. Тот разбился в Подмосковье во время тестового полета после "удачного" 2-месячного ремонта. На борту были 3 члена экипажа – все погибли. Источники в правоохранительных органах говорят, что у самолета мог отказать двигатель.