Когда санкции обламывают крылья: до места назначения в России не смог добраться еще один самолет
Россию снова атаковали проблемы с самолетами из-за санкций против страны-террористки. Так, борт авиакомпании "Азимут" не смог долететь до Москвы из Нижнего Новгорода.
26 марта самолет прервал полет и попросил экстренную посадку. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Почему российский самолет не смог добраться до места назначения
Как стало известно, борт авиакомпании "Азимут" не смог долететь до Москвы из Нижнего Новгорода. Когда самолет был на высоте более 3 000 метров – он подал сигнал опасности.
В итоге лайнер начал разворачиваться, чтобы вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что в общей сложности Sukhoi Superjet 100 провел в полете около 20 минут и приземлился.
Официально сообщили, что самолет авиакомпании "Азимут" летел без пассажиров, на борту было всего 5 членов экипажа. Причины авиаинцидента – неизвестны.
Кстати! На самолет Sukhoi Superjet 100 ставят уже ранее выпускаемые двигатели, поскольку компания PowerJet прекратила их выпуск после полномасштабного вторжения России в Украину.
В настоящее время в стране-агрессорке работают над созданием двигателя, который предполагается ставить на Superjet New, который должен стать импортозамещенной модификацией Superjet 100.
Другие инциденты с российскими самолетами
- Недавно в России из-за диверсантов вертолет совершил аварийную посадку. После приземления на вертолете нашли повреждение.
- 5 марта в российском аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3 направил запрос на аварийную посадку. Для аварийной посадки военный самолет почему-то выбрал гражданский аэропорт.
- Ранее из Перми не смог вылететь самолет, потому что застрял в сугробах снега. Застрявший самолет назвали "Победа", хотя она им нигде не светит.
- 7 января под Мариуполем был замечен российский самолет, летевший в сторону Ростова-на-Дону. Но он вспыхнул прямо в небе и пошел петлями вниз.