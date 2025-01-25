По маршрутке в Сумах попала пуля

В Сумах водитель маршрутки обнаружил в салоне пулю, а затем, осмотрев транспортное средство, заметил пробоину от нее. Инцидент произошел 24 января.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию сумских перевозчиков. Машина не вышла на маршрут и будет ремонтироваться.

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Что известно о пуле в салоне маршрутки

Во время утреннего осмотра в одной из маршруток Сум обнаружили повреждения от пули. Водитель нашел ее в салоне.

В Сумах в маршрутку попала пуля: смотрите видео

Транспортное средство не вышло на маршрут и в ближайшее время будет отремонтировано.

Вечером все было нормально. Утром захожу в салон автомобиля и вижу на полу пулю, а венка целые. Думал, что кто-то забыл. Потом заметил дырку сбоку в стенке авто. Видимо, прилетела рикошетом пуля, пробила стену гаража и затем попала в маршрутку,

– комментирует мужчина в видео.

Ассоциация сумских перевозчиков отметила, что этот инцидент является напоминанием о том, что война все еще продолжается. Там подчеркнули, что каждый – водитель, механик или пассажир – ежедневно прилагает усилия, чтобы Сумы могли продолжать жить в максимально возможных условиях.