Во Всемирном банке заявили, что сумма на восстановление Украины может превысить колоссальную цифру

2 декабря 2022 , 06:53
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Источник:

Reuters

Во Всемирном банке заявили, что стоимость обновления Украины вырастет. Это произошло из-за того, что Россия атакует электросеть и инфраструктуру нашего государства.

Соответствующую информацию сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Также он сказал, есть ли "усталость доноров".

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Сколько будет стоить восстановление Украины

Дэвид Молпасс заявил, что ожидаемая стоимость восстановления Украины увеличится по сравнению с 350 миллиардами долларов, о которых заявляли в начале 2022 года.

По словам президента Всемирного банка, говорится о небольшом росте. Молпасс не назвал суммы, однако сказал, что это будет "достаточно немного".

Причина роста – атаки России на электросеть и инфраструктуру Украины.

Это жестокая война, вызывающая большое разочарование,
– заявил Молпасс.

Однако чиновник заверил, что нет никакой "усталости дороров" в международном сообществе. И несмотря на огромную стоимость войны, есть "гигантское разочарование" Россией из-за того, что она продолжает ее.

Что известно о средствах на восстановление Украины

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Автор: Діана Квасневська