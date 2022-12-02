Во Всемирном банке заявили, что сумма на восстановление Украины может превысить колоссальную цифру

Во Всемирном банке заявили, что стоимость обновления Украины вырастет. Это произошло из-за того, что Россия атакует электросеть и инфраструктуру нашего государства.

Соответствующую информацию сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Также он сказал, есть ли "усталость доноров".

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Сколько будет стоить восстановление Украины

Дэвид Молпасс заявил, что ожидаемая стоимость восстановления Украины увеличится по сравнению с 350 миллиардами долларов, о которых заявляли в начале 2022 года.

По словам президента Всемирного банка, говорится о небольшом росте. Молпасс не назвал суммы, однако сказал, что это будет "достаточно немного".

Причина роста – атаки России на электросеть и инфраструктуру Украины.

Это жестокая война, вызывающая большое разочарование,

– заявил Молпасс.

Однако чиновник заверил, что нет никакой "усталости дороров" в международном сообществе. И несмотря на огромную стоимость войны, есть "гигантское разочарование" Россией из-за того, что она продолжает ее.

Что известно о средствах на восстановление Украины

В Bloomberg заявили, что ЕС может направить замороженные активы банка России на восстановление Украины. Ведь сейчас миллиарды долларов активов российского Центробанка заморожены на территории Евросоюза. Политики изучают, можно ли направить эти деньги на восстановление нашего государства.

Кроме того, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что сейчас сложно сказать точно, сколько будет продолжаться восстановление энергосистемы. Ведь атаки Москвы все сложнее.

Следует отметить, что еще в апреле 2022 года президент Украины создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны. Она должна была разрабатывать меры по восстановлению нашего государства.

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