Суммарно в них могут быть похоронены почти 10 тысяч человек, – защитники Мариуполя о братских могилах

После зверств в Киевской области российские военные решили скрыть следы военных преступлений в Мариуполе. В блокадном городе зафиксировали по меньшей мере три братские могилы. В них похоронены около 10 тысяч мирных жителей Мариуполя.

Братские могилы длиной в несколько сотен метров

О массовых захоронениях в Мариуполе во время пресс-конференции рассказал офицер управления полка "Азов" Илья Самойленко, сообщает 24 канал.

Кстати Защитники Мариуполя уничтожили 2,5 тысячи российских военных и ранили еще 5 тысяч

Он заявил, что ему известно о массовых местах захоронений мирных жителей Мариуполя. По его словам, украинских военных в братских могилах нет.

Самойленко сообщил, что братские могилы длиной в несколько сотен метров. Как сказал офицер управления полка "Азов", там могут быть похоронены почти 10 тысяч человек.

Да, мне известно о массовых захоронениях в окрестностях Мариуполя мирных жителей, но не военных. Эту информацию я получил по спутниковым снимкам и данным местных жителей. Речь идет об огромных братских могилах – несколько сотен метров в длину. Суммарно в них могут быть похоронены почти 10 тысяч человек. Это почти подтвержденные факты – их подтверждают спутниковые снимки,

– заявил Самойленко.

Что известно о братских могилах в Мариуполе

Мариуполь страдает от российской агрессии с первых дней полномасштабной войны. Войска агрессора совершают блокаду города и беспощадно бомбят его.

В результате плотных обстрелов в Мариуполе гуманитарный кризис. Оккупанты уничтожили город наголову, бомбя школы, театры, больницы. Из-за массовых убийств людей хоронили во дворах и в братских могилах.

В марте – апреле Россия начала разворачивать мобильные крематории в Мариуполе, чтобы на фоне зверств Киевщины скрыть военные преступления. Также спутник стал фиксировать места массовых захоронений.

Сначала в оккупированном россиянами поселке Мангуш близ Мариуполя спутник зафиксировал братскую могилу. Вероятное место массового захоронения – длиной более 300 метров.

Достойно внимания Мы готовы к провокациям и будем бороться, пока имеем силы, – защитники Мариуполя

Второе место массовых захоронений нашли рядом с кладбищем оккупированного Виноградного. По предварительным данным, размер братских могил там составляет 45 на 25 метров.

Третье место массового захоронения зафиксировали в поселке Старый Крым, всего в 5 километрах от Мариуполя. Протяженность братской могилы – более 200 метров.

В середине апреля заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в результате агрессии России погибли около 22 тысяч жителей Мариуполя. Еще около ста тысяч до сих пор находятся в разрушенном городе.

Ранее – Я оказался в адском реалити-шоу, – защитник Мариуполя "Волына": смотрите видео