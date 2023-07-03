Мэр города ломом выбивал двери бомбоубежища: ситуация с укрытиями в Сумской области критическая

Российские оккупанты утром 3 апреля нанесли удар по жилым домам в Сумах. К сожалению, оказалось, что некоторые укрытия были закрыты. Даже сам мэр Сум во время тревоги пытался сломать замок на бомбоубежище.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Суспильное.Сумы" Андрей Крамченков. По его словам, ситуация с укрытиями на Сумщине едва ли не самая плохая по Украине.

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На заседании СНБО 23 июня было признано непригодными укрытия в 14 областях Украины, среди которых были Сумы. Владимир Зеленский поручил заняться этим вопросом и улучшить ситуацию с бомбоубежищами по всей стране.

Однако, к сожалению, непригодные, закрытые и отсутствующие укрытия снова фигурируют во время российских обстрелов. "Суспильное.Сумы" опубликовало видео, где местные жительницы жалуются, что им просто некуда идти во время тревоги. Укрытий поблизости не было.

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В Сумской области была одна из худших ситуаций с укрытиями по Украине, а именно в Сумах и Конотопе. В Конотопе только 10% населения обеспечены укрытиями соответствующего качества. В областном центре эта цифра не очень большая – 14%.

Просто анекдотический случай. Сегодня во время первой воздушной тревоги попадали "Шахеды" городской голова обнародовал видео, где он лично ломом ломает двери бомбоубежища на одном из сумских заводов. Ситуация достаточно типична, когда есть тревога, а бомбоубежища закрыты,

– отметил Андрей Крамченков.

Местные власти выделяют средства и работают над обустройством дополнительных выходов уже из имеющихся укрытий. Однако пока сложно сказать, изменится ли ситуация, ведь после заседания СНБО прошло немного времени.

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