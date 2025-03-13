На Сумщине объявили обязательную эвакуацию еще из восьми населенных пунктов
- На Сумщине объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин.
- Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что российские войска не пересекли границу, но возросла активность диверсионных групп и авиационных ударов.
Совет обороны Сумской области во время заседания принял решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.
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На Сумщине проводят эвакуацию
Решение о проведении эвакуации прокомментировал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
Сегодня был проведен Совет обороны области, где вопрос безопасности ситуации был ключевым. Заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности,
– сказал он.
По оперативным данным украинских военных, ситуация на границе остается напряженной, но контролируемой.
Глава ОВА подчеркнул, что подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области. Он также призвал жителей Сумщины не доверять вражеским ИПСО, а пользоваться только официальными источниками информации.
В то же время Владимир Артюх подчеркнул, что в приграничных районах повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов и FPV-дронов. По его словам, от этих враждебных действий мирное население возможно защитить только проведя эвакуацию жителей приграничья.
В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей,
– сообщили в Сумской ОВА.
Владимир Артюх призвал жителей приграничных общин с пониманием отнестись к процессу эвакуации и не подвергать опасности себя и своих родных.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеские силы хотят перенести боевые действия из Курской области на территорию Сумской и Харьковской областей. Для этого противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций.