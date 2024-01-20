В Сумской области призывник прямо в военкомате признался в "любви" к Путину и обещал предать Украину
В Сумской области наказали военнообязанного, говорившего тезисами российской пропаганды. О своих настроениях мужчина рассказал в помещении ТЦК.
Инцидент произошел еще в июне 2023 года. Во время прохождения психологического тестирования в ТЦК призывник начал петь дифирамбы главе Кремля.
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Хотел жить в оккупации
Так, мужчина выразил свое восхищение Путиным. Он заявил, что российский диктатор поступил правильно, когда напал на Украину и сейчас убивает ее мирное население.
По словам призывника, жить в России лучше, чем в Украине. В качестве примера он приводил оккупированные Мариуполь и Мелитополь, полностью разрушенные солдатами страны – агрессорки.
Кроме того, военнообязанный ностальгировал по Януковичу.
Также мужчина распространял дезинформационные нарративы в отношении Вооруженных сил Украины. Он обвинял защитников в том, что они якобы обстреливают гражданских и мародерят.
В случае мобилизации призывник угрожал сразу сдаться в плен и выдать россиянам позиции ВСУ. Он объяснил свое намерение тем, что его дядя служит в оккупационной армии.
Относительно поклонника "русского мира" открыли дело. В ходе досудебного расследования подозреваемый признал вину. Суд приговорил его к 1 году испытательного срока, о чем говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.
Приговор суда / Фото Единый государственный реестр судебных решений
Случаи уклонения от мобилизации
- В конце 2023 года на границе с Румынией уклонист, пытавшийся незаконно пересечь границу, напал на пограничника. Он распилил в лицо военного баллончик с перечным газом. Сотрудника ГНСУ госпитализировали с ожогом глаз, а нарушителя задержали.
- На Львовщине мужчина скрылся от сотрудников ТЦК. Как говорится в материале следствия, военнообязанного по его месту работы встретили работники военкомата и увезли на ВВК. Мужчину сочли годным к службе. После чего ему вручили повестку и отправили домой, где он должен был взять необходимые вещи. Однако нарушитель к военным не вернулся, а скрылся в соседнем доме. Свой поступок мужчина объяснил нежеланием покидать самих жену и детей.
- В Черновцах мужчина выпрыгнул через окно со второго этажа военкомата. В ТЦК расследуют инцидент.