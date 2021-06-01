Закопал паспорт в лесу и бегом в Украину: на Сумщине задержали беглого россиянина

На границе Украины с Россией в Сумской области поймали мужчину. Он пытался пешком незаконно пересечь границу и соврал, что является гражданином Украины.

Обнаружить "перебежчика" удалось с помощью тепловизора. Пограничникам мужчина сначала сказал, что он из Украины, однако выдала его ксерокопия паспорта с двуглавым орлом.

Тем временем Житель Сум пытался незаконно доставить военное оборудование из России в Украину

Паспорт закопал в лесу

Ворвался мужчина на границу Украины около двух ночи 30 мая. Обнаружили его инспекторы из пограничной службы "Мирополье". Хоть он и сказал, что гражданин Украины, у него нашли ксерокопию паспорта. Судьба оригинала была довольно комичной – оказался в земле.

Мужчина настолько настойчиво хотел оказаться в Украине, что закопал свой паспорт гражданина России. По его словам, не помнит, где именно. "Свои документы я закопал в лесу, места точного не знаю", – рассказал мужчина.

Мужчина закопал паспорт и сбежал в Украину: рассказ в видео

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняют. На задержанного оформили админпроизводства за попытку незаконного пересечения границы.

Мужчина трижды пытался попасть в Украину

Недавно забавный случай произошел на Закарпатье. Пограничники задержали иностранца, который нелегально пересек границу со стороны Венгрии.

Все бы ничего, но мужчина делает это уже в третий раз. Пограничники выяснили, что он – гражданин Польши. При этом с начала года его уже задерживали пограничники Львовского и Чопского отрядов. Во время допроса мужчина пояснил, что хотел попасть в Украину на сбор клубники.

За неделю до того на границе Украины и Словакии задержали гражданина Германии, который пробирался в Украину по лесу. Он направлялся во Львов в гости к знакомым.