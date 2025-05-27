Россияне продвинулись на Сумщине и Харьковщине: DeepState обновили карту фронта
- Оккупанты продвинулись на Покровском и Харьковском направлениях.
Враг имел успех на Сумщине.
Оккупанты продолжают штурмы вдоль всей линии фронта. Президент Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению, несмотря на заявления о стремлении к миру.
26 мая в Сумской ОВА заявили, что под российским контролем сейчас находятся 4 села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Оккупанты продолжают попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны", передает 24 Канал.
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Враг наступает на Сумщине
По данным DeepState, противник имел продвижение в районе Беловодов. Село полностью перешло в серую зону.
Где расположены Беловоды: смотрите на карте
Заметим, что российское военное командование передислоцировало части 752-го мотострелкового полка и 200-й мотострелковой бригады для для усиления группировки на севере Сумской области.
Оккупанты подступают к Днепропетровщине
Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Именно там происходит наибольшее количество боев за сутки. К сожалению, россияне продвинулись в районе Котляровки. Таким образом враг еще больше приблизился к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.
Где расположена Котляровка: смотрите на карте
Противник продвигается на Харьковщине
Захватчики активизировали наступательные действия и на севере Харьковской области. Недавно оккупанты продвинулись в районе Каменки.
Где расположена Каменка: смотрите на карте